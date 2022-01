Die Sartorius AG ist die Muttergesellschaft der Sartorius Gruppe bestehend aus einer 74 Prozent Beteiligung an der „Sartorius Stedim Biotech S.A.“. Weitere Beteiligungen bestehen an der „Sartorius Lab Holding GmbH“ zu 100 Prozent und eine 100 prozentige Beteiligung an den „Service and infrastructur companies“. Beim Göttinger Laborausrüster und Prozesstechnik-Spezialisten Sartorius boomt das Geschäft infolge der Corona-Pandemie bis ins nächste Jahr hinein. In den ersten neun Monaten 2021 legte der Umsatz des Neulings im Leitindex Dax währungsbereinigt um 54 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis (Ebitda) schnellte sogar um 77 Prozent auf 866 Millionen Euro. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) verbesserte sich auf 34,3 (2020: 29,1) Prozent. Der Bedarf an Produkten für Coronavirus-Impfstoffe und Coronatests hat dabei eine deutlich verstärkende, allerdings keine dominante Rolle gespielt.

Beginnend mit Anfang Juni 2021 konnte der Aktienkurs von Sartorius einen Turbo zünden und in Form eines steilen Aufwärtstrends ausgehend von 380,00 Euro die Marke von 597,60 Euro erreichen, was einer Steigerung von 57 Prozent innerhalb von 3 Monaten entspricht. Auf Jahresfrist konnte die Benchmark DAX trotz Kurseinbruch im Januar 2022 klar übertroffen werden. Das am 8. September 2021 erreichte All Time High in Höhe von 597,60 Euro wurde in weiterer Folge an 12 Handelstagen getestet, aber nicht mehr nachhaltig überschritten. Das Kursniveau rund um den Wert von 493,20 Euro stellt eine Kernunterstützung dar, welche zusätzlich vom längerfristigen Aufwärtstrend getragen wird. Am 10. Januar 2022 stoppte der Abverkauf an dieser Marke und in den folgenden 2 Handelstagen setzten wieder vermehrt Käufe ein, die den Kurs über dieser Marke halten. Zu beachten gilt, dass das starke Wachstum des Gewinns hohen KGVs gegenüber steht. Ein Plus beim Gewinn um 212 Prozent auf Basis des Jahres 2020 führt zu einem erwarteten KGV 2024 von immer noch 48.