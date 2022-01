Insgesamt lässt sich bereits seit Anfang 2021 eine grobe Seitwärtsbewegung bei JP Morgan feststellen, die Grenzen wurden zwischen 145,71 und in der Spitze 172,96 US-Dollar definiert. Zwar hält sich die Aktie noch immer in dieser Spanne auf, allerdings mahnt der Bruch des 50-Wochen-Durchschnitts zur Vorsicht. Die bislang zuverlässige Unterstützung könnte nämlich durch das bärische kreuzen weitere Verkäufer auf den Plan rufen und der Aktie empfindliche Verluste bescheren. Nach der Rallye der letzten Monate käme ein solches Szenario aber auch nicht unbedingt überraschend und würde entsprechende Handelsansätze eröffnen.

Wochenschlusskurse entscheidend

Greifbare Handelsansätze für ein Short-Szenario mit Zielen um 137,72 und darunter am EMA 200 bei 125,49 US-Dollar (steigend) ergibt sich erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs mindestens unterhalb der Kursmarke von 145,70 US-Dollar. Nur dann steigt die Chance auf eine derartige Auflösung merklich an. Solange die aktuelle Handelsspanne aufrechterhalten wird, können die kurzzeitigen Impulse gehandelt werden. Erst ein Ausbruch über 173,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis dürfte wieder frische Käufer in den Markt locken.