Diese Woche haben wir einen Limitkauf getätigt, bei zwei Engagements haben wir über Nachkäufe den Einstand verbilligt, zwei Positionen wurden uns ausgestoppt, ein Nachkauflimit haben wir minimal angepasst und bei zwei Beständen haben wir neue Nachkauflimits empfohlen. So viel Veränderung war selten aber das gehört angesichts der Zeitenwende an den Börsen dazu. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt. Der Favoritenwechsel an den Börsen behält Gültigkeit. Nach klassischen Bewertungskriterien (z.B. KGV und KUV) teure Aktien werden abverkauft, Zykliker und Dividendenwerte erleben eine Renaissance. Das begünstigt den DAX weil diese Branchen im DAX überdurchschnittlich gewichtet sind. Im Chartvergleich sieht das so aus:Lesen Sie die Details zu den einzelnen Positionen aus unserer Empfehlungsliste:Kauflimit bei Ceconomy greiftUnser Kauflimit bei Ceconomy (WKN 725750), das wir bei 3,75 € platziert hatten, ist am Montag zur Ausführung gekommen. Der Wert findet damit zum Einstandskurs von 3,75 € Eingang in unsere Empfehlungsliste.