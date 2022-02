Honeywell Engines Selected for DEFIANT X Helicopter (PLX AI) – Honeywell to provide its new HTS7500 turboshaft engine as the power behind the Lockheed Martin Sikorsky-Boeing DEFIANT X helicopter. (PLX AI) – Honeywell to provide its new HTS7500 turboshaft engine as the power behind the Lockheed Martin Sikorsky-Boeing DEFIANT X helicopter. Wertpapier

