Bunker Hill Mining beauftragt CMC und gewinnt Rio Tinto-Mann als Minen-Manager!

Daneben konnte Bunker Hill Mining den Posten des Managers der Mine mit Tom Francis besetzen. Francis war zuvor zehn Jahre lang für Rio Tinto im Dienst und als General Manager für den Betrieb der Kennecott Bingham Canyon Mine in den USA zuständig. Der Brite bringt also die nötige Erfahrung und das Know how mit, um eine Mine als General Manager zu führen.

Produktionsstart Mitte 2023

Bunker Hill Mining will noch in diesem Quartal die Machbarkeitsstudie für die historische Bunker Hill Mine in Idaho veröffentlichen. Schon kurz darauf soll auch die endgültige Entscheidung für den Bau fallen. Einen Großteil der nötigen Finanzierung hatte sich das Unternehmen dank einer Vereinbarung mit Sprott Private Resource Streaming and Royalty gesichert. Zudem konnte man für nur 3 Mio. Dollar eine Verarbeitungsanlage vom Zinkriesen Teck Recources sichern (ausführlich hier). Der Start der kommerziellen Produktion von Silber, Zink und Blei auf der Bunker Hill Mine soll bereits Mitte nächsten Jahres erfolgen.

Aktieninfo Bunker Hill Mining

Börsenkürzel (CSE) | ISIN: BNKR | US1206132037

Aktienkurs: 0,30 CAD | 0,20 Euro

Börsenwert: 49 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 164 Mio.

Warrants: 115 Mio. (Ausübungspreis 0,54 CAD)

Relevante Anteilseigner: Valuestone (8%), Management & Insider (7%), Sebastian Marr (7%), Ruffer (6%), Hummingbird (6%), Ixios (2%)

