DNA-Sequenzierung, also die Bestimmung des genauen Bauplans unterschiedlicher DNA-Stränge auf molekularer Ebene, hat die biologische Wissenschaft revolutioniert und die Ära der Genomik eingeleitet. Seit 1995 konnte das Erbgut von über 50.000 verschiedenen Organismen bestimmt werden. Medizinisch relevant ist dabei vor allem die vollständige Entschlüsselung des menschlichen Genoms, was im Mai 2021 gelang. Auf Grundlage dieser Forschung lassen sich beispielsweise grundlegende Erkenntnisse zu Erbkrankheiten und mögliche Therapien entwickeln. Auch in der Krebsdiagnostik spielt die genetische Sequenzierung eine entscheidende Rolle und ermöglicht beispielsweise eine frühe Erkennung von Rückfällen.

Der Markt für DNA-Sequenzierung wurde im Jahr 2020 auf ca. 8,7 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2026 voraussichtlich mehr als 24 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Verfahren zur DNA-Sequenzierung haben sich dabei in den letzten Jahren enorm verbessert, so dass diese immer günstiger und immer schneller erfolgen kann. Der weiter voranschreitende technologische Fortschritt sowie die zunehmende Anwendung in der klinischen Diagnose und der Arzneimittelforschung treiben den Markt. In das Wachstumspotenzial eingepreist ist auch die COVID-19-Pandemie, die dem Markt einen zusätzlichen Wachstumsschub verlieh. Schließlich erhielten DNA-Sequenzierungs-Unternehmen enorme Geldsummen von Investoren, um schnelle und zuverlässigen COVID-Tests zu entwickeln. Wertpapierbesitzer könnten bei diesem Marktpotenzial mit Genomik-Aktien vom Boom der DNA-Sequenzierung profitieren. Die folgenden Unternehmen sind in diesem Zusammenhang vielversprechend.

10x Genomics (WKN: A2PPQJ ISIN: US88025U1097)

10x Genomics entwickelt und produziert Gensequenzierungstechnologien für die Forschung. „Lösungen für wissenschaftliche Entdeckungen zu entwickeln, die die wahre Komplexität von Biologie und Krankheit aufdecken und angehen“ lautet dabei das erklärte Unternehmensziel. Die Produkte von 10x Genomics werden von Forschern auf der ganzen Welt eingesetzt. Darunter sind unter anderem die 100 weltweit führenden Forschungsinstitute, die von Nature im Jahr 2020 auf der Grundlage von Veröffentlichungen aufgelistet werden, sowie alle 20 weltweit führenden forschenden Pharmaunternehmen. Zudem wurde das Unternehmen in mehr als 3.300 Forschungsartikeln zu Entdeckungen in den Bereichen Onkologie, Immunologie und Neurowissenschaften zitiert. Wer mit Genomik-Aktien vom Boom der DNA-Sequenzierung profitieren will, hat bei diesem gebündelten Know-how gute Chancen.