Nicht nur aufgrund der geografischen Nähe sind die Auswirkungen des Kriegsgeschehens in der Ukraine auf dem europäischen Markt am deutlichsten zu spüren. Der Westen möchte so schnell wie möglich von russischen Energielieferungen abhängig werden, und auch das Thema Verteidigungsausgaben steht bei vielen Regierungen wieder ganz oben auf der Tagesordnung.

"Der Russland-Ukraine-Konflikt wird weitreichende Auswirkungen haben, die voraussichtlich viele Megatrends in Europa neu definieren werden", schreiben die Experten von Bank of America (BofA) in einer neuen Analyse. "Wir glauben, dass es sich um eines der seltenen Ereignisse in der Geschichte handelt, das Geopolitik, Gesellschaften und Märkte verändern wird."