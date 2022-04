EUR/USD - Setzt Abwärtstrend fort

Am Vortag hieß es im Insight: "Das Währungspaar ist nach oben durchgebrochen und notiert nun am Widerstand bei 1,09 USD. Kommt es hier zu einem Abprall nach unten, wäre mit einem erneuten Kursrückgang zur Unterstützung bei 1,08 USD zu rechnen. Gelingt hingegen ein nachhaltiger Durchbruch über diesen Widerstand, wäre ein Hochlauf zum 10er-EMA zu erwarten. Am übergeordneten Abwärtstrend hat der aktuelle Hochlauf bisher aber noch nichts geändert. EUR/USD befindet sich aktuell nur in einer sich ausdehnenden Erholung. Erst über dem 50er-EMA würde sich die Lage für das Währungspaar wieder langsam aufhellen."

Das hat soweit gepasst, das Währungspaar ist am Widerstand nach unten abgeprallt und notiert nun im Bereich von 1,08 USD. Geht es weiter tiefer, wäre wohl das Verlaufstief bei 1,075 USD die nächste Anlaufmarke, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden sollte.