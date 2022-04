BONANZA-GRADE: GR Silver Mining trifft auf kiloweise Silber!

Bonanza-Silbergrade in geringer Tiefe

Bonanza-Grade nennt man in der Mining-Branche extrem hochgradige Bohrlöcher. GR Silver Mining (0,21 CAD, 0,15 Euro; CA36258E1025) hat nun solches Gestein auf seinem Plomosas-Projekt in Mexiko gefunden. Bohrloch PLS22-005A traf dabei auf 1.094 Gramm Silber über 24,2 Meter Länge. Silber wohlgemerkt, nicht Silberäquivalent. Ein Abschnitt dieses Bohrlochs wies zudem 7,2 Kilo Silber über eine Länge von 0,6 Meter auf. Zudem wiesen weitere Bohrlöcher 500 Gramm und mehr Silber auf (hier finden Sie alle Details). Mit diesen Bohrungen will GR Silver die Ressource auf Plomosas vergrößern. Das dürfte mit diesen Resultaten im Rücken gelingen. Zudem traf man hier in nur 160 Meter Tiefe auf das hochgradige Erz (siehe Karte unten).

Rückenwind für Aktie

Der Plan zur Vergrößerung der Ressource wird nun weiter fortgesetzt. In den kommenden Wochen dürfte es weitere Bohrergebnisse von der Plomosas-Ressource sowie auch von der Ressource auf San Marcial geben. Auch hier ist das Unternehmen derzeit mit Bohrungen aktiv. Aktuell ist GR Silver Mining nach der jüngsten Finanzierungsrunde gut aufgestellt. Die Aktie war zuletzt mit dem Silberpreis gefallen und sollte mit den guten Bohrergebnissen im Rücken nun wieder Aufwind erhalten.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,21 CAD | 0,15 Euro

