Die Reuters-Kommentatoren Lauren Silva Laughlin und Gina Chon spekulieren in einem Artikel darüber, ob der Tesla-Chef nicht vielleicht doch noch kalte Füße bekommt. Als Gründe nennen sie unter anderem den starken Absturz der Tesla-Aktie seit der Ankündigung des Deals. Anleger waren nervös geworden, da Musk möglicherweise Tesla-Aktien verkaufen muss, um die Übernahme zu stemmen.

Ein weiterer Stolperstein sei China, ein wichtiger Absatzmarkt für Musks Elektroautos. Sollte sich die autokratische Regierung in Peking mit Twitter in Sachen Meinungsfreiheit in die Haare kriegen, könnte das auch Folgen für Tesla haben.