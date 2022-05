Obwohl Teslas Aktie im Zuge der allgemeinen Marktschwäche über ein Drittel an Wert verlor seit Anfang des Jahres, stufe die Hälfte der Analysten laut FactSet den US-Elektroautobauer immer noch zum Kauf ein. Anders sehe das Jordan Cvetanovski. Der Portfoliomanager von Pella Funds Management sei nicht in die Aktie eingestiegen. "Es ist eine dieser Aktien, die die Lager derzeit ein wenig spaltet, und ich möchte nicht sagen, dass ich in ein bestimmtes Lager falle. Letztendlich konzentriere ich mich auf die Bewertung", so Cvetanovski gegenüber CNBC.

Cvetanovski habe viel mehr ein Auge auf den deutschen Automobilhersteller BMW geworfen, der derzeit etwa 2,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr produziere und mit rund 50 Milliarden US-Dollar bewertet sei. Zum Vergleich: Tesla produziere etwa eine Million Fahrzeuge pro Jahr, habe aber eine Marktkapitalisierung von fast einer Billion US-Dollar, fügte er hinzu.