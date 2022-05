Die Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche erholt. US-amerikanische und europäische Indizes steuerten, wie Bloomberg berichtet, auf ihren größten Wochenanstieg seit Mitte März zu. Die Käufe wurden angeführt von US-Aktien. Nach einem massiven Ausverkauf lockten günstigere Bewertungen Anleger an.

Wall Street-Analysten sind sich allerdings uneinig darüber, ob der Ausverkauf seinen Tiefpunkt erreicht hat. Die Analysten von Morgan Stanley und der Bank of America sind der Meinung, dass weitere Verluste bevorstehen könnten. Der Ausverkauf scheine laut BofA-Stratege Michael Hartnett zu geordnet, als dass man darauf vertrauen könnte, dass Tiefststände erreicht seien. BlackRock setzte die Aktien der Industrieländer auf "neutral".

30-jährige US-Staatsanleihen, chinesische und deutsche Aktien, US-Banken und -Technologietitel, europäische Industriewerte sowie Konsumwerte in den USA, Europa und China gehören zu den am stärksten überverkauften Vermögenswerten. Sie könnten von einer bevorstehenden Rallye in besonderem Maße profitieren, so die BofA-Strategen.

Derweil empfehlen Citigroup-Strategen, aufgrund der attraktiven Bewertungen jetzt wieder in Aktien einzusteigen, insbesondere in Europa und den Schwellenländern. US-Aktien senkten sie auf "neutral".

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion