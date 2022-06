In der vergangenen Börsenwoche haben es folgende Fonds auf das Treppchen der Meistverkauften beim Smartbroker geschafft: Spitzenreiter ist genau wie in der Vorwoche der Arero-Weltfonds. Auf den Plätzen folgen der BIT Global Fintech Leaders R-I und der GlobalPortfolioOne (I1T).



Seltener verkauft wurde der Fonds Deka-ImmobilienEuropa: Er rutscht von Platz sechs auf die Zwölf.



Unter anderen neu im Ranking: Mit Bezug zu Osteuropa der Cent & Eastin EU/COM Fonds an vierter Stelle, auf Platz sechs der Stabilitas - Pacific Gold+Metals P Fonds, auf Platz neun der ÖkoWorld Klima C Fonds und an Position 15 der Allianz Rohstofffonds - A - EUR.

Die Top 20 der meistverkauften Fonds beim Smartbroker in der vergangenen Handelswoche:

1. Arero – Der Weltfonds 2. BIT Global Fintech Leaders R-I 3. GlobalPortfolioOne (I1T) 4. Cent & Eastin EU/COM 5. AS SICAV I - Japanese Smaller Companies A Acc Hdg EUR 6. Stabilitas - Pacific Gold+Metals P 7. DWS Top Dividende LD 8. Invesco MSCI China Tech AllSh St Con ETF 9. ÖkoWorld Klima C 10. Global Internet Leaders 30 R - I 11. Dirk Müller Premium Aktien R 12. Deka-ImmobilienEuropa 13. Grundbesitz Europa RC 14. Invesco Greater China Equity Fund A 15. Allianz Rohstofffonds - A - EUR 16. Wertgrund Wohnselect D 17. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 18. Optoflex P 19. terrAssisi Aktien I AMI 20. FU Fonds Bonds Monthly Income P



Hier geht es zu den meistverkauften Fonds beim Smartbroker in der Kalenderwoche 22.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion