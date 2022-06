Ganze $4 Milliarden sammelte „Krypto-Queen“ Ruja Ignatova von Investoren im Rahmen ihres „Projekts“ OneCoin zwischen 2015 und 2017 ein und sorgte damit für den bislang größten bekannten Krypto-Betrug weltweit. Bislang. Denn nun scheint die bis zum heutigen Tage nicht auffindbare Deutsche diesen Titel tatsächlich los zu sein. In Indien beklagt die Krypto-Community nämlich einen Scam, der in finanzieller Hinsicht wohl alle bisherigen in den Schatten stellen dürfte: Nationalen Berichten zufolge prellte das Unternehmen GainBitcoin Anleger um schier unglaubliche $12.8 Milliarden. Wie so häufig, lockten die Drahtzieher auch in diesem Fall tausende potenzielle Investoren mit horrenden Renditen – und ein weiteres Mal scheint diese Abzock-Strategie aufgegangen zu sein. Aufgeflogen war die Geschichte bereits im März, damals gingen die indischen Behörden aber noch von einer Schadenssumme in Höhe von „lediglich“ $3.8 Milliarden aus. Erst in den weiteren Ermittlungen, die über die vergangenen Monate hinweg durchgeführt wurden, zeigte sich dann das ganze Ausmaß des Scams. Der Hauptinitiator der Betrugsmasche kann indes nicht (mehr) belangt werden…

