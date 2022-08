In Immobilien investieren? Das ist doch nur was für Anleger mit viel Eigenkapital oder der Bereitschaft, sich durch einen langfristigen Kredit zu binden - von dem Verwaltungsaufwand und möglichem Ärger mit den Mietern ganz zu schweigen! So lautet die landläufig verbreitete Ansicht. Oder in Immobilienfonds, die sich häufig vor allem durch hohe Kosten und niedrige Renditen auszeichnen. Da bleiben die Sparer lieber beim unverzinsten Sparbuch, der Lebensversicherung oder dem ETF-Sparplan. Dabei gibt es mit Immobilien-Crowdinvesting einen eleganten Einstieg in den Immobilienmarkt - gerade für Kleinanleger. Fünf gute Gründe für die Immobilien-Crowd.

1. Einfacher war es noch nie

Das Internet eröffnete Möglichkeiten, die die Welt veränderten. Diese Veränderungen sind längst in der Finanzwelt angekommen. Schon seit Jahren handeln Privatanleger über Onlinebroker Aktien, seit der Coronapandemie mischen allerlei Anleger über sogenannte Neobroker von ihrem Handy aus an den Kapitalmärkten mit. Das Crowdinvesting ist da nicht anders, es ermöglicht Anlegern, sich übers Netz zusammenzuschließen und von Experten ausgewählte Immobilien gemeinsam zu finanzieren. Das geht ganz einfach; von daheim und unterwegs können Menschen in Crowdinvesting-Projekte investieren.