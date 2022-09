DAX verteidigt 12.600 Punkte weiter

Gibt der DAX die Unterstützung bei 12.600 Punkten nachhaltig auf, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis 12.500 und in der Folge 12.400 Punkte zu rechnen, wo sich die nächsten beiden Unterstützungszonen befinden.

Am heutigen Mittwoch stehen vor allem die Eskalation im Ukraine-Krieg und der am Abend bevorstehende US-Leitzinsentscheid im Fokus. Russland hat am heutigen Mittwochmorgen eine Teilmobilisierung seiner Streitkräfte im Ukraine-Krieg angekündigt.

Am Abend um 20:00 Uhr steht dann der US-Leitzinsentscheid im Fokus. Analysten erwarten hier weitgehend einen Zinsschritt um 75 Basispunkte.

Das Kursziel der Short-Position um 12.900 Punkte wurde bei 12.600 Punkte erreicht.

Aktuelle Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.630 Punkten. Indikatoren short. Anlaufmarken nach oben bei 12.650, 12.700, 12.750, 12.950 und 13.000 Punkten. Nach unten bei 12.600, 12.550 und 12.500 Punkten. Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 14.186 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende September abwärts.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unterm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.200/14.250 Punkten langfristig mit fallenden Kursen erwartet. Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (21. September 2022): Bei 28,52% (Vortag: 26,69%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)