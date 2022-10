Krieg, Inflation, Zinserhöhungen, Pipeline-Explosionen, der Beinahe-Zusammenbruch des britischen Pensionssystems und ein Jahrhundert-Hurrikan in Florida – die Nerven der Marktteilnehmer liegen blank. Entsprechend heftig fielen die Kursreaktionen aus. In dieser Gemengelage setzte die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus fort und hob die Zinsen um 75 Basispunkte auf eine Bandbreite von 3,00 Prozent bis 3,25 Prozent an. Weitere Zinserhöhungen wurden in Aussicht ausgestellt. Der „Dot Plot“ weist im Median für die nächsten beiden Sitzungen in Summe noch 125 Basispunkte an Zinserhöhungen auf. Die hohe Inflation liefert der Fed hierfür genügend Argumente. Das von der Fed präferierte Inflationsmaß, der „Core PCE“ Index, stieg im August auf Monats- und Jahresbasis stärker als erwartet. Gleichzeitig verbesserte sich das Konsumentenvertrauen. In der Eurozone gaben derweil die Einkaufsmanagerindizes nach, der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel stärker als erwartet und das von der GfK gemessene Verbrauchervertrauen sank in Deutschland auf ein neues Allzeittief, angetrieben von schwächelnden Konjunktur- und Einkommenserwartungen. Ob die Preisobergrenze für Erdgas und Strom die Stimmung drehen kann, bleibt abzuwarten. Die Kosten von bis zu 200 Mrd. Euro, immerhin 5,5 Prozent des deutschen BIPs, dürften jedoch nicht inflationsmindernd wirken. Mit einem voraussichtlichen Anstieg von zehn Prozent im September erklomm die Inflation erstmals seit 1951 wieder eine zweistellige Marke. In diesem Umfeld senkte die OECD ihre Wachstumsprognosen für 2023 für die G20-Staaten. Deutschland traf die Abwärtskorrektur von +1,7 Prozent auf -0,7 Prozent besonders hart.

Die deutlich steigenden Zinsen in der Eurozone und den USA konnten dem Rententeil der Moventum-Portfolios nur wenig anhaben, da die Duration sehr kurz, teilweise sogar geldmarktnah ist. In den USA berührte die 10-jährige Rendite kurzzeitig sogar wieder das Niveau von vier Prozent. Allerdings litten im schwierigen Marktumfeld die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen überdurchschnittlich, wobei insbesondere das Hochzinssegment stärker nachgab als Staatsanleihen.