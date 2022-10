Bunker Hill Mining mit Update zum Minenbau!

Mit großen Schritten kommt Bunker Hill Mining beim Bau seiner ersten Zink-Silber-Mine in Idaho voran. Nun gibt es ein aktuelles Update vom kanadischen Developer.

Bunker Hill Mining: Minenbau läuft nach Plan

Gerade so geklappt, könnte man in Sachen Bunker Hill Minings (0,13 CAD; US1206132037) Minenbau sagen. Noch bevor die Zinsen allzu stark gestiegen sind und die Inflation die Kosten in die Höhe getrieben hat, haben die Kanadier die Finanzierung für den Bau ihrer Zink-Silber-Mine in Idaho weitgehend eingetütet und zudem günstig eine Verarbeitungsablage von Teck Resources erworben. Vor wenigen Wochen konnte sich das Unternehmen zudem eine gebrauchte Kugelmühle (ball mill) sichern (mehr hier). Hier laufen die Vorbereitungen für den Betrieb auf Hochtouren. Ebenso sieht es beim Aufbau der Verarbeitungsanlage Pend Oreille von Teck aus, die auf die Liegenschaft bereits transportiert wurde und deren Aufbau voll im Plan liegt. Hier will man im November die Fertigstellung melden. Daneben treibt das Unternehmen natürlich die Arbeiten im Untergrund voran. Einen Haul Truck und einen Jumbo-Drill hatte man sich bereits gesichert. Die Arbeiten sind vergleichsweise gut planbar, da es sich bei der Bunker Hill-Mine um ein historisches Bergwerk handelt. Ein Teil der Infrastruktur ist bereits vorhanden.

Bunker Hill Mining: Free Cashflow übersteigt Börsenwert

Und deshalb sind auch die Kosten des Minenbaus relativ niedrig. Die Mine soll insgesamt rund 55 Mio. US-Dollar kosten, wobei sich das Unternehmen den größten Teil bereits gesichert oder in Aussicht hat. Laut der jüngst vorgelegten Vormachbarkeitsstudie (Prefeasibility Study) rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen Free Cashflow von mehr als 25 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: der aktuelle Börsenwert beträgt lediglich umgerechnet weniger als 20 Mio. US-Dollar. Die Produktion aus dem Zink-Silber-Blei-Vorkommen soll umgerechnet bei 90 Mio. Pfund Zinkäquivalent pro Jahr liegen. Bei den Kosten werden pro Pfund Zinkäquivalent 0,77 US-Dollar kalkuliert. Aktuell kostet Zink etwa 1,40 US-Dollar je Pfund. Im Frühjahr wurden teils mehr als 2 US-Dollar bezahlt. Die niedrigen Kosten des Minenbetriebs ergeben sich aus den hohen Graden. Bunker Hill rechnet mit durchschnittlich 8,5 Prozent Zinkäquivalent je Tonne Gestein. Im Laufe des Minenlebens soll dann der Abbau des Silbers eine immer größere Rolle spielen.