Die in Hongkong notierten BYD-Aktien fielen am Mittwoch um bis zu 2,3 Prozent auf 174,10 Hongkong-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 31. Oktober. Der kombinierte Marktwert der in Hongkong und Shenzhen notierten BYD-Aktien beträgt 87,50 Milliarden US-Dollar.

BYD hat den Rivalen Tesla bereits überholt und ist die meistverkaufte Elektroauto-Marke in China. Im letzten Monat verkaufte BYD 103.157 reine Elektrofahrzeuge in China. Im Vergleich dazu lieferte Tesla laut Daten der China Passenger Car Association 71.704 Fahrzeuge aus seinem chinesischen Werk aus.

Seitdem hat sich der Aktienkurs jedoch wieder deutlich erholt. Im Jahr 2020 stiegen die in Hongkong notierten BYD-Aktien um 437 Prozent. In diesem Jahr entwickelte BYD seine "Blade Battery" und der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge boomte. Ende Juni dieses Jahres erreichten die BYD-Aktien ein Rekordhoch von rund 42 US-Dollar. Das war etwa das 41-fache des Preises, den Berkshire vor 14 Jahren bezahlt hatte.

Es ist der fünfte größere Verkauf von BYD-Aktien durch Berkshire seit August. Das Tempo der Verkäufe hat sich in diesem Monat mit bisher drei Transaktionen im November deutlich erhöht. Aus den jüngsten eingereichten Börsenunterlagen geht hervor, dass Berkshire in den vergangenen vier Monaten mehr als 49 Millionen BYD-Aktien abgestoßen hat. Den Grund für die Verkäufe hat Berkshire nicht bekannt gegeben.

Buffetts Investmentfirma verkaufte letzte Woche weitere 3,2 Millionen an der Hongkonger Börse notierte BYD-Aktien und reduzierte damit Berkshires Anteil am chinesischen Elektroautobauer auf 15,99 Prozent. Das geht aus einem am Dienstag in Hongkong eingereichten Bericht hervor. Der Verkauf hatte einen Wert von etwa 80 Millionen US-Dollar.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway reduziert seine seit 14 Jahren gehaltene Long-Position in BYD weiter. Die Aktie weitet in der Folge ihre Verluste aus und notiert so tief wie seit März nicht mehr.

