Im Gegensatz dazu seien amerikanische Large-Cap-Aktien, gemessen am S&P 500 Index, nicht so attraktiv: Sie seien immer noch zu teuer. Dies sei nicht vereinbar mit der Situation, in der sich die Zinsen und die Inflation im nächsten Jahr befinden dürften – risikofreie langfristige Zinssätze um die 3,5 Prozent und eine Inflation von über drei Prozent. Hinzu komme das schwache Wirtschaftswachstum und die unrealistischen Gewinnaussichten der Unternehmen für 2023.

Goldman Sachs empfiehlt daher, vorerst das Engagement in US-Großunternehmensindizes zu reduzieren. Anleger sollten lieber auf Staatsanleihen, Kommunalobligationen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen setzen: "Bleiben Sie geduldig und sammeln Sie Kuponerträge", so die Analysten.

Unterdessen erklärte auch die Bank of America, dass ihre Privatkunden aus Furcht vor einer drohenden Rezession in Anleihen und nicht in Aktien investieren würden. Anleihenfonds verzeichneten die 39. Woche in Folge Zuflüsse, so die Strategen um Michael Hartnett.

"Wir bleiben in der ersten Jahreshälfte bearish gegenüber Risikoanlagen und werden in der zweiten Jahreshälfte aufwärts tendieren, wenn sich das Narrativ von den Inflations- und Zinsschocks von 2022 zu den Rezessions- und Kreditschocks" in der ersten Jahreshälfte 2023 verlagert", schreiben die Analysten.

Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt, forderte die Anleger ebenfalls auf, angesichts von Rezessionsängsten und einer länger anhaltenden Inflation Investment-Grade-Anleihen, kurzfristige Staatsanleihen und inflationsgebundene Anleihen zu bevorzugen.

"Höhere Renditen sind ein Geschenk für Anleger, die seit Langem nach Einkommen hungern. Und die Anleger müssen nicht weit nach oben im Risikospektrum gehen, um es zu erhalten", so Philipp Hildebrand, stellvertretender Vorsitzender von Blackrock.

2022 war ein turbulentes Handelsjahr. Im neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted zeigen die Aktien-Profis Martin Goersch und Mike Seidl gleich fünf Top-Kandidaten für eine potenzielle Weihnachtsrallye. Jetzt hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion