Ein hartes Börsenjahr liegt hinter den Märkten, die Zukunft bleibt ungewiss. Viele Anleger mussten in ihrem Depot im alten Jahr Verluste verkraften. Doch trotz des Krieges in der Ukraine, der Energiekrise und der anhalten Pandemie gab es einige Gewinneraktien, die in den Portfolien ihrer Besitzer für Aufschwung gesorgt haben. Das Handelsblatt hat die besten deutschen Titel 2022 herausgesucht. Zu den Gewinnern gehören viele Unternehmen aus dem MDax.

Krieg und Krisen haben viele Menschen dazu bewegt, Titel in Erwägung zu ziehen, die in anderen Zeiten sicherlich weniger Beachtung erhalten hätten. Dazu gehört beispielsweise auch das Papier des Rüstungskonzerns Hensoldt. Die Titel sind im Jahresverlauf von 12,50 auf rund 22 Euro angestiegen und profitieren auch weiterhin von der Aufrüstung. Analysten empfehlen die Titel mehrheitlich zum Kauf.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt zuletzt von 27,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungselektronik-Hersteller habe sich zwar endlich zu den finanziellen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für die Geschäfte in den kommenden Jahren geäußert, sagte Analyst Christian Cohrs. Die Aussagen seien aber weniger detailliert und ambitioniert als bei anderen Branchenunternehmen ausgefallen. Die Aktie habe indes deutlich Luft nach oben.



Ähnlich wie Hensoldt haben auch der Rüstungskonzern Rheinmetall und der Rohstoffkonzern K+S von dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland profitiert.

Doch auch nachhaltigere Trends haben die Märkte weiterbewegt. Das zeigt die Entwicklung von Unternehmen wie von dem Antriebsspezialisten Vitesco, Aixtron, Hersteller für Energiesparchips, des Photovoltaik- und Windkraftprojektierer PNE Wind oder des Solartechnikkonzerns SMA Solar. Und auch der auf Lichttechnik und Fahrzeugelektronik spezialisierte Autozulieferer Hella gehört zu den Gewinnern.



In die Top Ten des Handelsblatts für das Jahr 2022 haben es außerdem noch die Papiere der Commerzbank und der deutschen Lufthansa geschafft.

(lif) für die wallstreet:online Zentralredaktkion