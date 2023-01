Guben, 30. Januar 2023 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK; OTCQX: RCKTF; FWB: RJIB; WKN: A1XF0V) (das „Unternehmen“ oder „Rock Tech“), GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH („Papenburg“ oder „GP Papenburg“) und Schwenk Zement GmbH & Co.KG („Schwenk“ oder „Schwenk Zement“) haben in Vorbereitung der kommerziellen Nutzung von Nebenprodukten aus der Lithiumproduktion im Januar eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist es, bis Ende 2023 die zuvor vom gemeinsam gegründeten Deutschen Lithiuminstitut (ITEL) erarbeiteten Prozesse in die Praxis zu übertragen und damit industrieübergreifend ressourcenschonender zu produzieren, wodurch auch CO2 eingespart werden könnte.