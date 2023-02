Unternehmenstermine

06:45 Uhr, Norwegen: Equinor, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Q4-Zahlen

07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q4-Eckdaten und Erneuerungsrunde

07:30 Uhr, Niederlande: Adyen, Q4-Zahlen

07:45 Uhr, Dänemark: Vestas, Q4-Zahlen

08:00 Uhr, Dänemark: A.P. Moller-Maersk, Q4-Zahlen

08:00 Uhr, Schweden: Vattenfall, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q4-Zahlen

08:00 Uhr, Norwegen: Yara, Q4-Zahlen

09:00 Uhr, Deutschland: Ionos, Erstnotiz Frankfurter Börse

12:00 Uhr, USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:00 Uhr, USA: CME Group, Q4-Zahlen

17:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Digitaler Neujahrsempfang

18:30 Uhr, Deutschland: Metro AG, Q1-Zahlen

19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q4-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

Konjunkturdaten

00:50 Uhr, Japan: Handels- und Leistungsbilanz 12/22

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Konjunkturumfragen 02/23

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 12/22

13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 12/22

16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht

