Crash bei Natural Gas: Kommt jetzt die Trendwende?

➡️ WKN: MB2VD5 Der Erdgaspreis (Henry Hub Natural Gas) kam in den letzten Wochen massiv unter Druck. Verschiedene Vorfilter wie die Saisonalität, das Sentiment und die CoT-Daten (Commitment of Traders Report) zeigen nun aber eine potenzielle Trendwende an. Auch aus charttechnischer Sicht wird es interessant, denn der Erdgas-Future notiert an einer wichtigen Unterstützungszone. Aus diesen Gründen wurde eine Long-Position auf Natural Gas eröffnet (WKN: MB2VD5). Mehr dazu in diesem Video von Trader Ingmar Königshofen.

