Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Erneut konnte sich der DAX besser als die wichtigen Wall Street Barometer Dow Jones und S&P500 entwickeln. Der direkte Vergleich zeigt dies eindeutig auf und rückt das Plus aus der Handelswoche genau in das Blickfeld:

2023-03-04 Indizes Wochenvergleich

Dabei gelang vor allem der Nasdaq ein Reversal, welches recht genau an den Tiefpunkten aus Ende Januar erfolgte. Diese Situation hatten wir unter der Woche besprochen und auch im Livetrading begleitet - hier siehst Du das starke Momentum der Gegenbewegung noch einmal deutlich:

20230304 Nasdaq mittelfristig JFD

Der Dow Jones zeigte auch an einer technisch wichtigen Marke seine Gegenreaktion und blieb damit übergeordnet in seiner Range, die nun schon mehrere Wochen andauert:

20230304 Dow Jones Big Picture JFD

Ausführlich habe ich diese Analyse einmal gesondert als Video hier abgelegt:

Kommen wir direkt auf den DAX zu sprechen.

DAX-Chartanalyse für Dein Trading

Starke Abwärtstrends aus der Vorwoche und ein Durchlaufen der Unterstützungszone zeugten erst einmal nicht von einem positiven Wochenauftakt (Rückblick aus der Vorwochenanalyse):

20230225 DAX XETRA Februar Trend

Doch der DAX zeigte direkt am Montag innere Stärke und startete den Handel über 15.300 Punkten. Die Unterstützung wurde dann dennoch mehrfach angelaufen und am Donnerstag sogar noch einmal deutlicher unterschritten. Dies löste jedoch keinen "Schock" aus, sondern provozierte eine stärkere Gegenbewegung. Das jeweilige GAP vom Mittwoch und dann auch Donnerstag wurde taggleich geschlossen und vor allem am Freitag gab es dann eine starke Bewegung auf der Oberseite. Die skizzierten Abwärtstrendlinie brachen und sorgten für neue Kaufsignale. Damit blieb der DAX übergeordnet weiter in seiner breiten Seitwärtszone, die er im Februar begonnen hatte:

20230304 DAX XETRA 3 Monate

Eine solche Range ist schwer zu handeln, vor allem wenn die Umkehrpunkte nicht genau auf einem Kurslevel liegen und das Momentum häufig "unerwartet" die Seiten wechselt:

20230304 DAX XETRA mittelfristig

Den starken Freitag mit einem GAP auf der Unterseite zeige ich Dir hier gesondert auf:

20230305 DAX XETRA Wochenausklang

Denn gerade die Nachbörse legte hier auf diesen starken Tag noch einige Punkte an Bewegung zu. Mit Blick auf die nachbörslichen Daten, die dann am Montagmorgen erst einmal bestätigt werden müssen, ist das Jahreshoch im DAX zum Greifen nah:

20230304 DAX Nachbörse

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Termine der neuen Handelswoche

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir hier ebenfalls vorbereitet und eingestellt:

20230304 Earnings Woche

Terminlich stehen in der neuen Woche vor allem das Fed beige Book am Mittwoch sowie die Arbeitsmarktstatistik aus den USA am Freitag hoch im Vola-Kurs. Alle Termine sind hier aufgelistet, an den einzelnen Tagen gehe ich in der Morgenanalyse dann jeweils auf die Tagestermine noch einmal genauer ein:

2023-03-04 Wochentermine1

2023-03-04 Wochentermine2

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

