FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Auf einen kaum veränderten Handelsstart folgten bis zur Mittagszeit moderate Verluste. "Die Marktteilnehmer positionieren sich vor den US-Arbeitsmarktdaten lieber an der Seitenlinie", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Zudem zeichnet sich in den USA nach einer weitgehenden Erholung am Vortag ein etwas schwächerer Börsenauftakt ab.

Der deutsche Leitindex gab um 0,54 Prozent auf 15 548,06 Punkte nach. Der MDax verlor 1,86 Prozent auf 28 276,35 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,61 Prozent.