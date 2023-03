Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature Bank – Digitalbanken vor der Kernschmelze?

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

So viel zur bekannten, aber in Kürze etwas unscharf zusammengefassten, Ausgangslage. Und nun...

Nun haben Corona und die daraus resultierenden Lieferengpässe dazu geführt, dass die Preise für Material massiv gestiegen sind ab 2021, während gleichzeitig immer mehr Produkte und Materialien nicht verfügbar waren. Inzwischen hat sich dies in einer heftigen Inflation niedergeschlagen, die sich als ziemlich zählebig erwiesen hat. Die Notenbank reagiert darauf mit Liquiditätsentzug aus den Märkten und massiven Zinserhöhungen.

Davon haben wir alle profitiert: Unsere Immobilien stiegen stark im Wert, weil viel Geld in den Sektor floss. Unsere Aktien stiegen kolossal und schier unaufhaltsam an, weil viel Geld in die Märkte floss. Auch Kunst, alte Autos und Krypto-Währungen stiegen kräftig – alles zusammen kann man als Vermögenswert-Inflation bezeichnen oder Asset Price Bubble.

Die Ausgangslage ist bekannt: Seit dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000 und den sich anschließenden Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat die US-Notenbank auf eine massive Ausweitung der Geldmenge und sinkende Zinsen gesetzt. Das viele billige Geld führte zu Exzessen, insbesondere am US-Immobilienmarkt, was der Welt die Globale Finanzkrise 2008/09 einbrachte. Die Antwort der US-Notenbank darauf war noch viel mehr billigeres Geld.

So, genug der Weltuntergangsgedanken, nehmen wir uns mal ein paar Fakten vor. Die, zugegebenermaßen, auch nicht positiv stimmen. Aber eben auch keine unmittelbar bevorstehende Apokalypse erwarten lassen.

Eine martialische Überschrift, zugegeben. Aber der Einbruch des Finanz-Sektors am 9. März fühlte sich für die betroffenen Börsianer so an, als würde das Finanzsystem kurz vor dem Kollaps stehen

