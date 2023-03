Auf der gut besuchten Messe „Invest“ am 17./18. März in Stuttgart, wo ich auch für Freedom Broker zwei Vorträge hielt mit dem Thema „G7 gegen BRICS – wo investieren?“, war die durch die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) und dem Zusammenbruch der Credit Suisse ausgelösten Bankenkrise das beherrschende Thema. Nun stellt sich die Frage, ob aus der Bankenkrise eine globale Immobilienkrise werden könnte. Nicht wenige fühlten sich an die Immobilien- und Bankenkrise im Jahr 2008/9 erinnert, als die 5. größte US-Investmentbank Lehman Brothers Pleite ging. Durch die bekannten Dominoeffekte kann aus einer Bankenkrise sogar eine globale Systemkrise erwachsen, was damals 2009 nur durch den Staat und die Notenbanken verhindert wurde. Die große Frage ist jetzt, wie weit die Notenbanken die Zinsen erhöhen können, um die Inflation zu bekämpfen ohne eine Immobilienkrise oder Rezession herbeizuführen.

Neue Chance in Kasachstan über Freedom Broker

Auf der Invest am 17./18. März in Stuttgart waren die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA und der Credit Suisse in der Schweiz sowie die Auswirkungen auf die Aktienmärkte das allseits bestimmende Thema. Mein Vortrag behandelt auf der Messe „Invest" das Thema „G7 versus BRICS – wo investieren?", wobei das Thema Schwellenländer bzw. Emerging Markets auf der Messe „Invest" kaum thematisiert wurde. Gerade deswegen sollte man sich jetzt auch mit den Ländern BRICS & Co, also Brasilien, Indien, China und Südafrika einmal genauer befassen, was durchaus gute Zukunftschancen aufgrund der niedrigen Bewertung hat.