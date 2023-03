DAX am FED-Tag nun wieder an der Range

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Für den gesamten Handelstag konnte man erneut ein hohes Momentum beobachten, welches schon in der Vorbörse und weiteren Aufschlägen den Wochenstart fortsetzte. Darauf gehen wir nun ausführlicher ein.

DAX-Momentum weiter auf Oberseite

Nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und einer Beruhigung im Bankensektor startet der Dienstag im DAX sehr freundlich. Wir erreichten bereits in der Vorbörse die 15.050 und hatten damit weitere Potenzial freigelegt, welches in der Dienstagsanalyse am 21.03.2023 erst einmal so skizziert war (Rückblick):

20230321 DAX Endloskontrakt

Zum XETRA-Start war diese Marke dann ein potenzieller Einstieg in Trendrichtung, da wir vond er Oberseite auf sie trafen. Ich nutzte dies im Livetrading wie folgt:

Im weiteren Verlauf wurden die Hochpunkte vom Freitag und damit der Ausgangspunkt der Abwärtsbewegung angelaufen. Sie boten um 15.150 erst einmal Widerstand, waren letztlich aber nur eine Zwischenstation auf dem weiteren Weg nach oben:

20230322 DAX Xetra Wochenverlauf

Das GAP wurde nicht geschlossen und der Index schloss nahe dem Tageshoch mit einem erneut bullishen Tag ab. Erneut waren die Banken die Gewinner und sorgten damit für einen festen Gesamtmarkt.

Zum Abgleich der Blick auf die Daten der Börse Frankfurt an dieser Stelle:

2023-03-21 DAX Boerse Frankfurt

Mit Blick auf die Wall Street zeigte sich diese Stärke auch dort. Darauf gehen wir hier ein.

Wall Street vor dem FED-Event stark

Auch in den USA legten die Banken deutlich zu, ebenso wie einige Energieunternehmen.

Dies war insbesondere der aufgehellten Stimmung, die man im Fear and Greed Index sieht, zu verdanken:

2023-03-22 Fear and Greed

Zwischenzeitliche Versuche, das GAP zu schließen, wurden nicht ganz ins Ziel getragen:

Per Schlusskurs notieren alle US-Indizes dann im Gewinn und der marktbreite S&P500 eroberte sogar noch die 4.000er-Marke:

2023-03-21 Wall Street schluss

Was lässt sich aus diesem Mix für den DAX ableiten?

Handelsideen für den 22.03.2023

Die gestrige Analyse hatte im großen Bild folgendes Setup skizziert:

In einer sehr bullishen Ausdehnung ist auch mit der erneuten Range-Berührung um 15.250 zu kalkulieren. Dieses Szenario habe ich im mittelfristigen Chartbild hier aufgezeigt:

20230320 DAX Xetra mittelfristig Range

Tatsächlich war dies die komplette Ausdehnung, die wir gestern sahen:

20230322 DAX Xetra mittelfristig

Damit kommt der DAX auf eine Spanne in dieser Woche von 800 Punkten:

20230322 DAX Xetra Wochenspanne

Aus der Vorbörse heraus ist nun an skizzierter Marke erst einmal das Momentum beendet. Es könnte hier direkt eine Gegenbewegung geben, die dann beispielsweise das GAP zu gestern im XETRA-Handel als erstes Ziel und die Hochpunkte vom Freitag als weitere Konsolidierung umfassen kann:

20230322 DAX Endloskontrakt

Ein weiteres Eindringen in die Range käme einem Short-Squeeze gleich, ist aber in der aktuellen Situation nicht auszuschliessen. Ich halte es jedoch vor der US-Notenbanksitzung FED für die unwahrscheinlichere Variante.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Termine zum Mittwoch

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir hier ebenfalls vorbereitet und eingestellt. Spannend war gestern Abend bereits GameStop:

2023-03-22 GameStop nach Earnings

Die weiteren Earnings der Woche siehst Du hier:

20230318 Quartalszahlen Wochenvorschau

Am Morgen spricht erneut EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Um 10.00 Uhr wird dann die Leistungsbilanz der EU veröffentlicht.

Am frühen Nachmittag sind dann noch die Rohöllagerbestände aus den USA wichtig.

Hier siehst Du die Tageszusammenfassung:

2023-03-22 Wirtschaftsdaten

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Alle Chartbilder aus dieser Analyse bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

