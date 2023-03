Ausblicke von Infineon und Micron beflügeln Europas Chipbranche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angehobene Ziele für das Geschäftsjahr von Infineon sowie eine besser als erwartete Quartalsprognose des größten US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology haben am Mittwoch die europäische Halbleiterbranche beflügelt. Der Technologiesektor war gegen Mittag mit plus 1,7 Prozent der stärkste innerhalb des Stoxx Europe 600 . Zudem gelang ihm der Sprung zurück über die chartechnisch wichtige 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend stellt dagegen jedoch nach wie vor einen wichtigen Widerstand dar.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien des Münchener Halbleiterherstellers Infineon Spitzenwert im Dax und EuroStoxx 50 mit plus 6,1 Prozent auf 35,60 Euro. Bei 36,23 Euro erreichten sie kurzzeitig auch wieder den höchsten Stand seit Mitte Februar. An der Spitze des Cac 40 legten die Papiere des Chipherstellers STMicro um 5,1 Prozent zu und in der Schweiz stiegen Ams Osram um 3,5 Prozent. Auch Aktien von auf die Halbleiterindustrie ausgerichteten Unternehmen wie die Spezialanlagenbauer Aixtron oder ASM International sowie der Hersteller von Lithographiesystemen ASML legten zu. Sie stiegen zwischen einem und 3 Prozent. In den USA zogen die Aktien von Micron vorbörslich um 2,4 Prozent an.