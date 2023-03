Bohrergebnisse bestätigen bedeutende neue Entdeckungen von CRD, Porphyr & Skarn

An der Erdoberfläche und in Oberflächennähe sind CRDs in der Regel dünne, röhrenförmige Körper mit hochgradiger Mineralisation, die sich kontinuierlich bis zur Quelle erstrecken und in der Tiefe und je näher man der speisenden Intrusion kommt, wesentlich dicker werden. Daher war diese erste Bohrrunde ein äußerst erfolgreiches Erkundungsprogramm ("scout/pathfinder program") mit dem Ziel, die Gehalte unterhalb der Erdoberfläche zu bestätigen und sich ein erstes Bild davon zu machen, wie die Feeder-/Zuführungssysteme verlaufen, um bei Folgebohrungen dickere Mineralisationspakete anzupeilen, die anhand der geologischen Informationen aus dem ersten Bohrprogramm abgeleitet wurden.

Was auffällt, sind die beeindruckenden Molybdän-Gehalte, die in der Tiefe des Sulphide City Porphyry-Skarn-Ziels zunehmen, und die Tatsache, dass Kupfer ebenfalls zuzunehmen beginnt, und zwar innerhalb in Chalkopyrit mit phyillischer Alteration. Dies deutet auf einen großen Kupfer-Molybdän-Porphyr mit einer hochgradigen Skarn-Mineralisation nahe der Erdoberfläche und möglicherweise in der Tiefe hin. Die Molybdän-Preise sind in den letzten 7 Jahren um das 6-fache gestiegen und haben sich in den letzten 7 Monaten von $37 auf 74 USD pro Kilogramm verdoppelt.

Die Bingham Canyon Porphyr-Lagerstätte in Utah von Rio Tinto, die seit 120 Jahren in Produktion ist, beherbergt 2021-Reserven von insgesamt 541 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 0,44% Kupfer, 0,17 g/t Gold, 2,22 g/t Silber und 0,029% Molybdän. Vergleicht man diese erstklassigen Gehalte mit den ersten Bohrergebnissen von Sulphide City, kann zu dem Schluss gekommen werden, dass Core Assets heute bestätigt hat, auf etwas Besonderes gestoßen zu sein. Dies könnte erst der Anfang einer zunehmenden Erfolgsgeschichte sein, vor allem wenn man bedenkt, dass Core Assets sein gesamtes weitläufiges CRD-System noch unberührt hat, während die oberflächennahen CRDs von Bingham lange vor dem Beginn des Abbaus des nahe gelegenen Porphyrs durch Rio Tinto abgebaut wurden.

Die heutige Pressemitteilung von Core Assets (frei übersetzt) :

Core Assets bohrt 5,64 m mit 254 g/t Ag, 9,9% Pb+Zn, 0,11% Cu und 0,12 g/t Au inklusive 424 g/t Ag, 17,4% Pb+Zn, 0,20% Cu und 0,14 g/t Au über 3,15 m auf dem Blue Grundstück

Vancouver, 29. März 2023 – Core Assets Corp, ("Core Assets" oder das "Unternehmen") (CSE:CC) (FSE:5RJ) (OTC. QB:CCOOF) freut sich, die Laborergebnisse der verbleibenden Kernbohrlöcher bekanntzugeben, die im Rahmen des 2022-Explorationsprogramms auf dem Silver Lime Porphyr-CRD-Projekt (das "Silver Lime Projekt" oder "Silver Lime") und dem Laverdiere Skarn-Porphyr-Projekt (das "Laverdiere Projekt " oder "Laverdiere") auf dem Blue Grundstück (das "Blue Grundstück") im Atlin Minenbezirk im Nordwesten von British Columbia abgeschlossen wurden.

2022 wurden auf dem Grizzly CRD-Ziel insgesamt 1.497 m an Kernbohrungen durchgeführt. Die ersten Kernbohrungen bei Grizzly durchschnitten eine bedeutende oberflächennahe, hochgradige Karbonatersatzmineralisierung (Abbildungen 1-2; Tabellen 1, 3).

Grizzly CRD Ziel Highlights

• SLM22-011 durchbohrte 5,64 m mit 659 g/t AgEq (254 g/t Ag, 5,1% Pb, 4,8% Zn, 0,11% Cu und 0,12 g/t Au) ab 57,36 m Kerntiefe inklusive 3,15 m mit 1132g/t AgEq (424 g/t Ag, 9,1% Pb, 8,3% Zn, 0,2% Cu und 0,14 g/t Au), womit der zuvor schnell-analysierte Bohrabschnitt mit CRD-Massivsulfiden erweitert wurde, der beinhaltete: 1,16 m mit 3056 g/t AgEq (1145 g/t Ag, 23,2% Pb, 23,5% Zn, 0,52% Cu und 0,37 g/t Ag) ab 58,54 m Kerntiefe.

• SLM22-010 durchbohrte 2 m mit 218 g/t AgEq (99 g/t Ag, 0,4% Pb, 1,8% Zn und 0,5% Cu) ab 276 m Kerntiefe, inklusive 0,9 m mit 287 g/t AgEq (141 g/t Ag, 0,l5% Pb, 2,5% Zn und 0,14% Cu).

• SLM22-009 durchbohrte 2,23 m mit 124 g/t AgEq (63 g/t Ag, 0,6% Pb und 0,9% Zn) ab 143 m Kerntiefe, inklusive 0,73 m mit 375 g/t AgEq (192 g/t Ag, 1,9% Pb und 2,6% Zn).

• Alle Bohrabschnitte sind weiterhin in mehrere Richtungen und in der Tiefe (neigungsabwärts) offen.

Nick Rodway, Präsident und CEO von Core Assets, kommentierte: "Die erste Bohrsaison auf den Projekten Silver Lime und Laverdiere hat bemerkenswerte Ergebnisse erbracht und das Vorhandensein von großen, gut mineralisierten Porphyr-Skarn- und CRD-Systemen bestätigt. Die 2022 gesammelten Daten werden es uns ermöglichen, ein zielgerichtetes, vollständig finanziertes und auf CRD fokussiertes Bohrprogramm durchzuführen, das in den nächsten Monaten starten wird. Sobald wir beginnen, die Kontinuität unserer neuen Entdeckungen nachzuweisen, planen wir, in dickere Kalksteinsequenzen nordwestlich von Silver Lime vorzudringen und die zusätzlichen >250 CRD-Vorkommen, die an der Erdoberfläche kartiert wurden, zu testen. Wir sind zuversichtlich, dass die 2023-Explorationssaison für das Unternehmen und seine Aktionäre von großer Bedeutung sein wird."



Vollbild / Die Laborergebnisse werden als ungeschnittene gewichtete Durchschnittswerte angegeben und gehen von einer Metallgewinnung von 100% aus. Die Intervallbreiten stellen gebohrte HQ-Kernlängen dar; die tatsächliche Breite ist derzeit nicht bekannt. * zeigt an, dass die Ergebnisse von Teilbohrungen bereits früher veröffentlicht wurden. Die Silberäquivalent (AgEq)-Gehalte werden anhand der Metallpreise von $21,25 USD/Unze Silber, $1.850 USD/Unze Gold, $4 USD/Pfund Kupfer, $1 USD/Pfund Blei und $1,40 USD/Pfund Zink berechnet. Der Silberäquivalentgehalt wird berechnet als AgEq (g/t) = Ag (g/t) + (Cu (%) * 129,08) + (Pb (%) * 32,27) + (Zn (%) * 45,18) + (Au (g/t) * 87,06).



Vollbild / Abbildung 1: Schematischer Querschnitt mit Blick nach Norden durch das Grizzly CRD-Ziel beim Silver Lime Projekt, der die Abschnitte der 2022-Bohrungen (AgEq) in Bezug auf die abgeleitete Tiefenausdehnung der Mineralisation zeigt, die im Rahmen des 2022-Bohrprogramms abgeleitet wird.

2022 wurden auf dem Sulphide City Porphyr-Skarn-Ziel insgesamt 2.769 m an Kernbohrungen abgeschlossen. Die Bohrungen des ersten Durchgangs durchschnitten eine weit verbreitete und beständige Porphyr-Molybdän (Mo)-Mineralisation, lokale hochgradige Porphyr-Mo-Adern und eine massive sulfidische Zn-reiche Skarn-Mineralisierung.

Sulphide City Porphyry-Skarn Ziel Highlights

• SLM22-005 durchbohrte 4,51 m mit 172 g/t AgEq (50 g/t Ag, 2,5% Zn, 0,3% Pb und 0,1% Cu) ab 32,7 m Tiefe, inklusive 0,56 m mit 709 g/t AgEq (148 g/t Ag, 12,1% Zn, 0,4% und 0,2% Cu).

• SLM22-006 durchbohrte 99,82 m mit 0,016% Mo aus 322 m Tiefe, inklusive 10,82 m mit 0,043% Mo und 0,63 m mit 0,385% Mo.

• SLM22-007 durchbohrte 1,26 m mit 389 g/t AgEq und 3,06% CuEq (91 g/t Ag, 1,5% Zn, 1,5% Pb und 1,4% Cu) ab 56,91 m Tiefe und 1,17 m mit 11,3% Zn, 9 g/t Ag und 0,1% Cu ab 96,15 m Tiefe.

• SLM22-008 durchbohrte 1 m mit 4,23% Zn, 7 g/t Ag und 0,2% Cu ab 219,6 m Tiefe.

• SLM22-013 durchbohrte 0,53 m mit 9% Zn ab 242,78 m Tiefe.

• SLM22-014 durchbohrte 14,53 m mit 0,029% Mo ab 266 m Tiefe, innerhalb von 101,38 m mit 0,013% Mo und inklusive 2 m mit 0,137% Mo ab 277 m Tiefe.

• SLM22-015 durchbohrte 147,45 m mit 0,012% Mo ab 190,05 m Tiefe, innerhalb von 350 m mit 0,008% Mo und inklusive 2 m mit 0,075% Mo ab 216 m Tiefe.

Vollbild / Abbildung 2: Schematische Übersichtskarte der Zielgebiete Grizzly und Sulphide City auf dem Silver Lime Projekt mit 2022-Bohrstandorten, Ag (g/t) in Oberflächenproben, Mo % im Bohrloch (Sulphide City) und Ag g/t (Grizzly - Red Star) als Untersuchungsschwerpunkte. * bezeichnet steil abfallende Bohrlöcher.



Vollbild / Die Laborergebnisse werden als ungeschnittene gewichtete Durchschnittswerte angegeben und gehen von einer Metallgewinnung von 100% aus. Die Intervallbreiten stellen gebohrte HQ-Kernlängen dar; die tatsächliche Breite ist derzeit nicht bekannt. * zeigt an, dass die Ergebnisse von Teilbohrungen bereits früher veröffentlicht wurden. Die Silberäquivalent- (AgEq) und Kupferäquivalent- (CuEq) Gehalte werden unter Verwendung von Metallpreisen von $21,25 USD/Unze Silber, $1.850 USD/Unze Gold, $4 USD/Pfund Kupfer, $1 USD/Pfund Blei, $30 USD/Pfund Molybdän und $1,4 USD/Pfund Zink berechnet. Der Silberäquivalentgehalt wird berechnet als AgEq (g/t) = Ag (g/t) + (Cu (%) * 129,08) + (Pb (%) * 32,27) + (Zn (%) * 45,18) + (Au (g/t) * 87,06). Der Kupferäquivalentgehalt wird berechnet als CuEq (%) = Cu (%) + Ag*0,0077) + (Pb (%) * 0,25) + (Zn (%) * 0,35) + (Au (g/t) * 0,674 + (Mo (%) * 7,5).



Vollbild

2022 wurden auf dem Laverdiere Skarn-Porphyr-Projekt insgesamt 1.806 m an Kernbohrungen abgeschlossen. Die Bohrungen des ersten Durchgangs durchschnitten eine bedeutende oberflächennahe, hochgradige Fe-Cu-Au-Mo-Skarn-Mineralisation, die mit einer kalihaltig umgewandelten Porphyr-Intrusion in Verbindung steht, die eine weit verbreitete porphyrische Cu-Mo-Au-Mineralisation und -Adern enthält (Abbildung 3; Tabellen 4-5).

Laverdiere Skarn-Porphyry Project Highlights

• LAV22-001 durchbohrte 48,54 m mit 1,02% CuEq (0,9% Cu, 6 g/t Ag und 0,11 g/t Ag) über 31,46 m, inklusive 0,6 m mit 5,51% CuEq (5% Cu, 33 g/t Ag und 0,36 g/t Au) ab 42,15 m Tiefe.

• LAV22-001 durchbohrte auch 1,51 m mit 4,59 g/t Au ab 163,49 m Tiefe in der Llewellyn Fault Zone (LFZ).

• LAV22-002 durchbohrte 223 m mit 0,2% CuEq (0,11% Cu, 2 g/t Ag und 0,006% Mo) ab 15 m Tiefe, inklusive 79 m mit 0,26% CuEq und 24,42 m mit 0,5% CuEq.

• LAV22-003 durchbohrte 30,49 m mit 0,22% CuEq (0,12% Cu, 2 g/t Ag, 0,03 g/t Au und 0,09% Mo) ab einer Tiefe von 4,51 m.

• LAV22-004 durchbohrte 7,66 m mit 0,24% Cu, 0,014% Mo, 3,4 g/t Ag und 0,07 g/t Au ab 222 m Tiefe, inklusive 2,46 m mit 0,37% Cu, 0,022% Mo, 6,6 g/t Ag und 0,21 g/t Au ab 227,2 m Tiefe.

• LAV22-005 durchbohrte 83,22 m mit 0,016% Mo, 0,12% Cu, 0,8 g/t Ag und 0,03 g/t Au (0,27% CuEq), inklusive 31,08 m mit 0,042% Mo und 6,2 m mit 0,105% Mo ab 6,9 m Tiefe.

• LAV22-006 durchbohrte 348,65 m mit 0,01% Mo ab 3,35 m Tiefe, inklusive 183 m mit 0,018% Mo, 11 m mit 0,092% Mo (0,13% Cu, 5 g/t Ag (0,84% CuEq) und 5,5 m mit 0,11% Mo.

• LAV22-006 durchbohrte außerdem 107,38 m mit 0,31 CuEq (0,11% Cu, 0,023% Mo, 0,9 g/t Au und 0,02 g/t Au) ab 144,62 m Tiefe, inklusive 41 m mit 0,6% CuEq (0,27% Cu, 0,037% Mo, 2 g/t Ag und 0,05 g/t Au) und 0,9 m mit 6,09% CuEq (5,08% Cu, 23 g/t Ag, 1,25 g/t Au) ab einer 166,64 m Tiefe .



Vollbild / Die Laborergebnisse werden als ungeschnittene gewichtete Durchschnittswerte angegeben und gehen von einer Metallgewinnung von 100% aus. Die Intervallbreiten stellen gebohrte HQ-Kernlängen dar; die tatsächliche Breite ist derzeit nicht bekannt. * bedeutet, dass die Ergebnisse der Bohrlöcher bereits früher veröffentlicht wurden. Die Kupferäquivalentgehalte (CuEq) werden unter Verwendung von Metallpreisen von $21,25 USD/Unze Silber, $1.850 USD/Unze Gold, $4 USD/Pfund Kupfer und $30 USD/Pfund Molybdän berechnet. Der Kupferäquivalentgehalt wird berechnet als CuEq (%) = Cu (%) + Ag*0,0077) + (Pb (%) * 0,25) + (Zn (%) * 0,35) + (Au (g/t) * 0,674 + (Mo (%) * 7,5).



Vollbild



Vollbild / Abbildung 3: Schematische Übersichtskarte des Laverdiere Skarn-Porphyr-Projekts mit den 2022-Bohrstandorten, den Fortschritten bei den oberflächlichen Cu (%)-Proben und den Highlights der Mo (%)-Untersuchungen im Bohrloch. Die Kartenelemente sind auf der TauSf-Widerstandskarte eingezeichnet (widerstandsfähig = kalte Farben, leitfähig = warme Farben). Die blau-grüne Widerstandszone korreliert mit dem kartierten Standort des Mo-Cu±Au-Porphyrs Laverdiere.

Übrr das Silver Lime Porphyr-CRD Projekt

Auf dem Silver Lime Porphyr-Skarn-Projekt wurden 5.565 m an explorativen Kernbohrungen in HQ-Größe abgeschlossen. Die 2022-Bohrungen bestätigten erfolgreich das Vorhandensein einer hochgradigen Karbonat-Ersatzmineralisation in der Tiefe sowie einer weit verbreiteten Porphyr-Mo-Mineralisation und eines damit verbundenen mineralisierten Skarns. Alle oberflächlichen mineralisierten Strukturen, auf die während der 2022-Bohrkampagne abgezielt wurde, wurden in der Tiefe bestätigt.

Das Silver Lime Projekt befindet sich vorwiegend in Karbonatgestein der Florence Range Metamorphic Suite (ca. 1150 Ma). Das Kalkstein- und Marmor-Grundgestein des Zielgebiets ist mit metapeltischen Gesteinen des oberen Amphibolit-Grades, Quarzit und amphibolhaltigem Gneis durchsetzt. Zu den Protolithen der metasedimentären Einheiten gehören kontinentale klastische Schichten und Plattformkarbonat, während der amphibolhaltige Gneis als wahrscheinliche basaltische Ströme, Schwellen, Dykes und tuffhaltige Einheiten interpretiert wird, die mit dem frühen Rifting des früheren nordamerikanischen Kontinentalrandes zusammenhängen (z.B. Mihalynuk, 1999). Jüngere felsische bis intermediäre Intrusivgesteine sind im Projektgebiet ebenfalls weit verbreitet und haben ein Alter von Trias bis Eozän. Die weit verbreitete magmatische Aktivität des Eozäns war mit kordillerenweiten, spröden Streich-Gleitverwerfungen verbunden. Es ist bekannt, dass eozäne vulkanisch-plutonische Zentren in der westlichen Kordillere Porphyr-, Skarn- und epithermale Mineralisationen beherbergen, die sich vom Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia bis zur Tally-Ho Shear Zone im Yukon (>100 km) erstrecken.

Auf dem Silver Lime Projekt gibt es 3 klar definierte Zielgebiete, darunter die Ziele Jackie, Sulphide City und Grizzly. Das Jackie Ziel stellt eine deichnahe Ausprägung von Ag-Pb-Zn-Cu-CRM dar, die aus zahlreichen massiven bis halbmassiven Sulfidvorkommen besteht, die bis zu 30 m lang und 6 m breit sind und eine ungefähre Fläche von 400 m mal 380 m umfassen. Viele Sulfidvorkommen bei Jackie sind innerhalb von NO-SW verlaufenden Verwerfungen und Verwerfungsspalten in der Nähe von undeformierten felsischen Dykes, die subparallel zur Verwerfung ausgerichtet sind, angesiedelt. Diese verwerfungsbehafteten Sulfidkörper werden als "Speichen" interpretiert, die sich in der Regel in der Tiefe verbreitern und eine Kontinuität zurück zu einer verursachenden Intrusion aufweisen. Das Sulphide City Porphyr-Skarn-Ziel ist durch mehrere halbmassive bis massive Sulfidvorkommen gekennzeichnet, die bis zu 40 m entlang des Streichens und 8 m breit sind. 2022 entdeckten detaillierte geologische Kartierungen und Bohrungen eine Mo-Cu-haltige und ursächliche Porphyr-Intrusion. Das Sulphide City Ziel weist einen durchschnittlichen Oberflächengehalt von 13,3 g/t Ag, 0,34% Cu und 3,9% Zn (83 Gesteinsproben) auf, der weiterhin offen ist. Das CRD-Ziel Grizzly (Ag-Zn-Pb-Cu-Au) stellt die größte, noch nicht getestete oberflächliche Exposition von CRM weltweit dar. Karbonatersatz-Manto, Schornstein- ("chimeneys") und Deichkontakt-Skarnmineralisation bei Grizzly sind an der Erdoberfläche über offene Streichenlängen von bis zu 1 km und auf Breiten von über 5 m zu beobachten. Der durchschnittliche Erdoberflächengehalt auf dem Upper Grizzly CRD-Ziel weist Werte von 164,7 g/t Ag, 0,42% Cu, 3,8% Pb und 7,1% Zn auf einer Streichenlänge von 450 m auf, während der durchschnittliche Erdoberflächengehalt des Lower Grizzly Manto bei 70 g/t Ag, 0,36% Cu, 0,2% Pb und 7,1% Zn auf einer abgeleiteten Streichenlänge von 1 km liegt.

Über das Laverdiere Skarn-Porphyr Projekt

Im Juni wurden auf dem Laverdiere Projekt 1806 m an explorativen Kernbohrungen in HQ-Größe abgeschlossen. Die 2022-Bohrungen bestätigten und erweiterten erfolgreich hochgradige Fe-Cu-Au-Skarn-, Cu-Mo-Endoskarn- und damit verbundene Cu-Mo-Porphyr-Mineralisationen über 850 m entlang der westlichen Flanke von Hoboe Creek, zwischen den historischen Stollen North und South, und sind in der Tiefe weiterhin offen.

Das Laverdiere Projekt befindet sich in der Nähe der Llewellyn Verwerfungszone, die mit dem Hoboe Creek im Osten des Blue Grundstücks zusammenfällt. Laverdiere ist als fein- bis grobkörniges und örtlich massives Fe-Cu-Au-reiches Skarn (Magnetit und/oder Magnetit-Chalkopyrit-dominant, Bornit-Tetrahedrit-Molybdänit-Pyrit-Pyrrhotit) charakterisiert, das in dolomitischem Kalkstein und Marmor der Devonian Boundary Ranges Metamorphic Suite enthalten ist. Entlang der Westseite des Hoboe Creek wird der Dolomitkalkstein von dünn gelagertem kalkhaltigem Schluffstein, Quarzit und Schiefer überlagert, die alle örtlich gefaltet sind, mäßig nach Westen einfallen und von einer post-akkretionären Granodioritintrusion aus der frühen Kreidezeit von batholithischer Größe (Coast Plutonic Complex) durchdrungen sind. Der Granodiorit ist lokal schieferungartig, Cu-Mo-haltig und weist entlang des Fe-Cu-Au-Skarn-Kontakts eine kalihaltige Alteration in Form von sekundärem K-Feldspat und zerkleinertem Biotit nach Hornblende auf.

Die höchstgradigen Skarn-Vorkommen, die bei Laverdiere beobachtet wurden, befinden sich in dolomitischem Kalkstein, in der Nähe des Siltstein-Kontakts und entlang der Ränder der Granodiorit-Intrusion. Im Granodiorit, der entlang der Lewellyn Fault Zone (LFZ/Hoboe Creek) bis zu 3,9 km südlich des Hauptskarnkörpers zu Tage tritt, wurden zerstreuter und in Quarzgängen/Brüchen eingeschlossener Chalkopyrit, Molybdänit, Magnetit und Malachit beobachtet.

National Instrument 43-101 Disclosure

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz #46541) (Permit to Practice #100359) ist Präsident, CEO und Direktor des Unternehmens und eine Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101- Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Am 6. März 2023 verkündete Core Assets Corp. die Ergebnisse der ersten 4 Bohrlöcher (SLM22-001 bis -004), die auf dem Jackie CRD Grundstücksteil, einem Teil des Silver Lime Porphyry-CRD-Projekts, abgeschlossen wurden. Im Jahr 2022 wurden bei Jackie insgesamt 1.299 m gebohrt, was 4 von 15 Bohrlöchern im gesamten Projekt entspricht. Diese ersten Bohrungen bei Jackie durchschnitten eine hochgradige CRD-Mineralisation nahe der Erdoberfläche und in Bohrtiefen von mehr als 200 m. Die Bohrungen identifizierten auch Goldgehalte, die mit lokalisierten Basismetall-Sulfid-Adern und CRD-Mineralisationen in Zusammenhang stehen. Highlights beinhalten:

• SLM22-001: 21,65 m @ 23 g/t Ag, 1% Zn, 1,2% Pb und 0,08% Cu (von der Erdoberfläche), inklusive 1,25 m @ 215g/t Ag, 9,9% Zn, 8,9% Pb und 0,36% Cu

• SLM22-002: 5,37 m @ 51 g/t Ag, 4% Zn, 1,1% Pb und 0,19% Cu (ab 1,10 m Tiefe), inklusive 1,47 m @ 140 g/t Ag, 6,3% Zn, 3,3% Pb, and 0,1% Cu

• SLM22-003: 0,93 m @ 62 g/t Ag, 1,6% Zn und 1,9% Pb (ab 154.78 m Tiefe)

• SLM22-004: 7,9 m @ 46,7 g/t Ag, 0,4% Zn, 0,7% Pb und 0,19% Cu (ab 190.7 m Tiefe), inklusive 2 m @ 126 g/t Ag, 0,8% Zn, 2% Pb, and 0,6% Cu und 0.62 m @ 338 g/t Ag, 2,1% Zn, 5,8% Pb und 1,55% Cu

CEO Nick Rodway kommentierte: "In unserer ersten Bohrsaison bei Jackie haben wir die Tiefenausdehnung und das Mineralisierungspotenzial zahlreicher mineralisierter Strukturen oder "Speichen" ("spokes"), die an der Erdoberfläche ausbeissen, erfolgreich getestet. Mit einem einzigen Bohrloch haben wir nachgewiesen, dass es im Untergrund eine große Menge an metallhaltiger CRD-Mineralisation gibt. Wir sind nun zuversichtlich, dass wir diese Wirtsstrukturen neigungsabwärts anpeilen können, in der Hoffnung, in nächstenBohrprogrammen dickere und kontinuierliche Massivsulfid-Feeders zu durchschneiden."



Vollbild / Schematischer Querschnitt in Richtung Osten durch das Jackie CRD-Ziel auf dem Silver Lime Porphyr-CRD-Projekt, der die 2022-Bohr-Highlights (Silber, Zink) in Bezug auf die abgeleitete Tiefenausdehnung der erdoberflächennahen Mineralisationsstrukten zeigt, die im Rahmen des 2022-Bohrprogramms angepeilt wurden. (Quelle)

Man bemerke am folgenden Schaubild, wie interpretiert wird, dass das Bohrloch (in schwarz) nur den oberen Teil eines Massivsulfidkörpers nahe der Erdoberfläche "angekratzt" hat und weiter unten im Bohrloch dünne Massivsulfid-Adern und -"Splays" durchschnitten wurden, d.h. distale CRD-"Auslässe/Auspuffungen" ("exhausts"), von denen angenommen wird, dass sie mit einem potenziell großen, hochgradigen Sulfid-Feeder in der Tiefe verbunden sind:



Vollbild / Quelle



Vollbild / Schematische Übersichtskarte des Jackie CRD-Ziels auf dem Silver Lime Porphyr-CRD-Projekt mit den 2022-Bohrstandorten, den Standorten der Gold-Bohrabschnitte (Stern), den erdoberflächennahen Kartierungs- und Probenahmefortschritten mit Silber-Highlights und den Mineralisationsstrukturen. (Quelle)

Zum Vergleich: Bingham Canyon

Die Bingham Canyon Mine ist ein Tagebaubetrieb, in dem eine große Porphyr-Kupfer-Lagerstätte in Utah, USA, abgebaut wird. Die Mine ist die größte von Menschenhand geschaffene Grube und der tiefste Tagebau der Welt, der mehr Kupfer als jede andere Mine in der Geschichte gefördert haben soll – mehr als 19 Millionen Tonnen reines Kupfer. Die Mine, die sich im Besitz von Rio Tinto Ltd. (Marktkapitalisierung: $164 Mrd. AUD) gehört, ist seit 1903 in Betrieb und hat eine über 1,2 km tiefe und 4 km breite Grube entstehen lassen. (Quelle)



Vollbild / Die Bingham Canyon Mine: Eine Luftaufnahme vom Juni 2018. (Quelle)



Vollbild / Bingham Canyon (links) als Explorationsanalogon für das Blue Grundstück von Core Assets (rechts). Man beachte die Blei-Zink-Silber-CRD-Mantos von Bingham (gelbe Kreise) im Südwesten und Nordosten der Porphyr-Kupferzone. Die hochgradigen Bingham-CRDs wurden abgebaut, lange bevor Rio Tinto im Jahr 1903 mit dem Abbau des niedriggradigen Porphyrs mit großer Tonnage begann.

Die Bingham Canyon Mine, auch bekannt als Kennecott Mine, befindet sich in der Nähe von Salt Lake City und wird von der Rio Tinto Tochtergesellschaft Kennecott Utah Copper betrieben. Die Kennecott Mine, der Copperton Konzentrator und die Garfield Schmelzerei bilden einen der größten und modernsten integrierten Kupferbetriebe der Welt, so Mining Technology (Juli 2022). "Die Produktion der Mine belief sich 2021 auf 159.400 t Kupfer, 139.500 Unzen Gold, 7.600 t Molybdän und 2,22 Mio. Unzen Silber... In der Kennecott-Kupfermine sind derzeit mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigt."

Proven & Probable Reserven (2021):

541 Mio. t @ 0,44% Kupfer, 0,17 g/t Gold, 2,22 g/t Silber und 0,029% Molybdän, containing:

• 2,11 Mio. t Kupfer (In-Situ-Wert: $19 Mrd. USD)

• 2,09 Mio. Unzen Gold (In-Situ-Wert: $4,1 Mrd. USD)

• 28,52 Mio. Unzen Silber (In-Situ-Wert: $0,7 Mrd. USD)

• 89.000 t Molybdän (In-Situ-Wert: $6,6 Mrd. USD)

Bei den heutigen Marktpreisen sind die Molybdän-Reserven nach Kupfer das zweitwertvollste Metall im Boden. Laut Mining Technology (Juli 2022): "Molybdän wurde bei der Kennecott Kupfermine als unbedeutender Beitrag zum Einkommen angesehen, aber die gestiegene weltweite Nachfrage nach Molybdän machte es sehr wichtig. Die Einnahmen aus Molybdän-Verkäufen beliefen sich 2002 bei nur $30 Mio., stiegen aber 2005 auf $700 Mio. Der Minenplan für 2008 wurde dahingehend geändert, dass Bereiche mit höherem Molybdän-Gehalt einbezogen wurden, auch auf Kosten von Kupfer... 2008 wurde eine große Molybdän-Lagerstätte entdeckt. Zusätzliche Porphyrmineralisation wurde unterhalb der südlichen Grubenwand identifiziert."



Vollbild / "Der Molybdän-Gehalt des aus der porphyrischen Cu-Mo-Au-Lagerstätte Bingham Canyon geförderten Erzes lag in der Vergangenheit bei etwa 0,05% Mo. Jüngste Bohrungen haben ein klareres Bild von der Verteilung des Molybdäns in der Tiefe ergeben. Es gibt eine umgedrehte becherförmige Zone oder "Schale" mit einer Mineralisation von >0,09% Mo. Die Molybdän-Schale überlappte einen Teil der >0,35%-Cu-Schale innerhalb des bereits abgebauten Teils der Lagerstätte." (Quelle / Bild)



Vollbild / "Da die Grube den oberen Teil der umgedrehten Schale abgebaut hat, hat die verbleibende molybdänreiche Zone die Form eines dünnwandigen ringförmigen Zylinders. Basierend auf den Sprenglochproben ist die Zone mit einem Mo-Gehalt von >0,09% maximal 200 m breit. An ihrem äußeren Rand sinkt der Molybdän-Gehalt abrupt von 0,2% auf weniger als 0,05% Mo über eine Strecke von etwa 35 m. Die Bedingungen, unter denen sich der Molybdänit absetzte, sind noch nicht genau bekannt, aber die bemerkenswert scharfe äußere Grenze der höhergradigen Molybdän-Mineralisation deutet darauf hin, dass das Molybdän möglicherweise durch einen "Plume" oder Flüssigkeit transportiert wurde, die schnell durch deutlich kühlere Flüssigkeiten aufstieg. Dieser Plume scheint einen Durchmesser von etwa 1,8 km gehabt zu haben und im Allgemeinen mit den Grenzen des zusammengesetzten Bingham-"Stocks" übereingestimmt zu haben." (Quelle / Bild)

Im September 2022 genehmigte Rio Tinto eine Investition in Höhe von 55 Mio. USD, um 2023 mit dem Untertagebau zu beginnen. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf einem Gebiet, das als Lower Commercial Skarn (LCS) bekannt ist und eine Ressource von 7,5 Mio. t @ 1,9% Kupfer, 0,84 g/t Gold, 11,26 g/t Silber und 0,015% Molybdän sowie eine "Probable" Reserve von 1,7 Mio. t @ 1,9% Kupfer, 0,71 g/t Gold, 10,07 g/t Silber und 0,044% Molybdän aufweist.

Im September 2009 meldete Rio Tinto diese massive Molybdän-Entdeckung unter dem Boden der Tagebaumine, die mit Climax und Henderson in Colorado, 2 der größten Molybdän-Lagerstätten der Welt, konkurrieren könnte. Der Fund ist außergewöhnlich, denn Bingham Canyon ist seit mehr als einem Jahrhundert in Betrieb, und obwohl das Hauptvorkommen noch nicht erschöpft ist, hätte niemand vorhergesagt, dass die nächste große Metallentdeckung der Welt in einem so ausgereiften Umfeld stattfinden würde. Der andere faszinierende Aspekt der Nachricht ist, dass die Entdeckung eigentlich schon 1970 gemacht wurde, aber erst klar wurde, als Kennecott Utah Copper, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Rio Tinto, moderne Datenverarbeitungs- und Visualisierungstechniken auf historische Bohrprotokolle anwandte... Bis 2004 war Molybdän wegen seiner Fähigkeit, die Härte, Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit von Metalllegierungen, insbesondere von rostfreiem Stahl, zu verbessern, zunehmend gefragt. Der Preis war seit den frühen 2000er Jahren um das 8-fache auf über $40 USD pro Pfund gestiegen, weshalb Kennecott beschloss, alte Bohrprotokolle, in denen Molybdän aufgezeichnet war, im Rahmen eines Brownfield-Explorationsprogramms bei Bingham Canyon erneut zu untersuchen."

Heute liegt der Molybdänpreis bei $74 USD pro kg ($34 USD pro Pfund) und ist damit gegenüber $96 USD/kg Anfang März etwas gesunken.

"Die neue Darstellung der alten Bohrdaten inspirierte das Explorationsteam der Mine dazu, eine Bohrkampagne unterhalb der Grubensohle zu starten, die bereits mehr als 1 km tief ist und täglich tiefer wird. 16 Bohrungen durchschnitten eine hochgradige Molybdän-Mineralisation innerhalb eines steil abfallenden, bogenförmigen Körpers, der sich mindestens 1.000 m unterhalb der Grubensohle erstreckt. Anhand der bisherigen Bohrungen wird geschätzt, dass die Lagerstätte in der Größenordnung von 500-600 Mio. t mit einem Gehalt von 0,1-0,15% Molybdän liegt. Die Mineralisation wird hauptsächlich von Monzonit beherbergt und tritt in Form von Quart-Molybdänit-Adern, Molybdänit-Disseminierungen und Bruchfüllungen auf und bleibt offen... Bingham Canyon ist zwar in erster Linie eine Kupfer-Lagerstätte, war aber schon immer ein bedeutender Gold- und Molybdän-Produzent... Bingahm Canyon ist ein klassischer Kupfer-Porphyr mit einer ziemlich gleichmäßigen Verteilung der Sulfidmineralisation, hauptsächlich Chalkopyrit. Die bestehende Grube wird bis 2019 ausgebeutet sein, aber Kennecott prüft die Machbarkeit einer Vertiefung der Grube, um zusätzliche 2,83 Mio. t Kupfer-Ressourcen hinzuzufügen und die Lebensdauer der Mine von 2019 bis 2036 zu verlängern. Die neue Entdeckung gilt als hochgradige Erweiterung der reichhaltigen Molybdän-Zonen der Hauptlagerstätte. Während der Durchschnittsgehalt des Molybdäns in der Tagebaureserve 0,044% Mo beträgt, ist der Gehalt im neuen Explorationsziel bis zu 3,5 Mal höher. Die Mineralisation scheint den tauben Kern der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte im nordöstlichen und südöstlichen Sektor der Lagerstätte zu umschließen... Örtlich erreicht die Molybdän-Mineralisation die Erdoberfläche an der Ostseite des Grubenbodens, wo sie von 2004 bis 2007 zu überdurchschnittlich hohen Molybdän-Gehalten beigetragen hat. Batch-Flotationstests von Mischproben ergaben Molybdän-Gewinnungsraten von ca. 95% bei der Grobflotation... Unternehmen wissen nie, was sie finden, wenn sie ihre verstaubten Kernprotokolle und Kartenblätter herausholen und damit beginnen, die Daten zu digitalisieren und in 3D zu visualisieren. Die Bingham Canyon Molybdän-Lagerstätte ist vielleicht die erste große Lagerstätte, die auf diese Weise entdeckt wurde, aber es wird wahrscheinlich nicht die letzte sein." (Quelle: “Discovery at the Bingham Canyon Mine", 2009)

Laut "Vectors to porphyry Cu-Au mineralization in carbonate wallrocks around the Bingham deposit" (2021): "Die Bingham Canyon Porphyr-Cu-Mo-Au-Lagerstätte (Utah, USA) ist ein hochproduktives Mineralsystem mit einem ausgedehnten hydrothermalen Alterationshalo. Solche Systeme verursachen wahrscheinlich subtile, weitreichende Alterationsmuster, die bei der Ausrichtung auf das Zentrum des Systems hilfreich sein können. In dieser Studie werden erste Ergebnisse unserer Untersuchung der Auswirkungen dieses hydrothermalen Systems auf 2 seitlich ausgedehnte Karbonateinheiten, den Jordan- und den Commercial-Kalkstein, vorgestellt... Bingham Canyon besteht aus einer mehrphasigen Abfolge von Eruptivgestein aus dem Eozän, das in eine gefaltete und überschiebende paläozoische Karbonat- und Siliziumklastiksequenz eingelagert ist und eine zentrale Cu-Mo-Au-Mineralisation im Porphyrstil sowie angrenzende Cu-Au-Skarn-Lagerstätten in Karbonat-Wirtsgesteinen, hauptsächlich in den Jordan- und Commercial-Schichten, hervorbringt. Außerhalb der Porphyr-Skarn-Zonen (ca. 0,5-2,5 km) befinden sich Pb-Zn-Ag-Ader- und Karbonat-Erzlagerstätten (CRDs) und noch weiter entfernt (ca. 7-9 km) sedimentgebundene Au-Lagerstätten... Vorläufige Analysen zeigen einen abnehmenden Trend bei Fe, Mg, Ba und mehreren REEs von der Bingham Mine bis zu einer Entfernung von ca. 3-5 km, während Mn und Zn bis zu einer Entfernung von etwa 2 km ansteigen, bevor sie ca. 4 km entfernt auf Hintergrundwerte abfallen."



Vollbild / "Viele Erzlagerstätten von Weltrang befinden sich in riesigen hydrothermalen Systemen, die erhebliche Anteile an Karbonatgestein enthalten. Beispiele hierfür sind der Grasberg-Ertsberg-Distrikt in Indonesien, wo sich die Erzlagerstätten grob auf in Karbonaten entwickelte Skarne und disseminierte porphyrartige Mineralisationen aufteilen. Am anderen Ende des Spektrums befindet sich die peruanische Antamina Mine, in der die Metalle überwiegend in den Skarnen konzentriert sind." (Quelle)



Vollbild / Quelle

"Eine andere Sache, die man mitnehmen sollte ... sehr selten nur ein Manto. Eines davon nenne ich das Skeletthandmodell, weil man am Ende ein Handgelenk (in diesem Fall mit...) einem Porphyrsystem hat, aber mit einer Reihe von parallelen Mantos, die eine bezirksweite Zonierung [Finger] zeigen... Das andere Endglied ist das, was ich als "Hub & Spoke"-Modell ("Naben- und Speichenmodell") bezeichne, und der Bingham Canyon demonstriert das sehr schön. Jeder kennt Bingham Canyon... Es ist eine der besten Porphyr-Kupferminen der Welt. Aber die Leute erinnern sich nicht unbedingt daran, oder wussten es vielleicht nie, dass Bingham vollständig von hochgradigen Blei-Zink-Silber-Kupfer-Karbonat-Ersatz- [CRDs] und Skarn-Mineralisationen umgeben ist. Viele dieser Lagerstätten wurden zuvor abgebaut; etwa 60 Jahre bevor man überhaupt an den Abbau des Porphyrs dachte." (Quelle)



Vollbild / "Die Lagerstätten des Tintic Distrikts [in Utah] sind über erstaunliche 80 Quadratmeilen in den East Tintic Mountains verstreut. Die 4 Tintic Unterbezirke zusammengenommen bilden den zweitgrößten metallproduzierenden Bezirk des Bundesstaates (fast 20 Mio. t Erz), wobei Bingham der größte Produzent ist und Park City an 3. Stelle liegt. Die historische Produktion des Tintic Distrikts stammte größtenteils aus edelmetallreichen, polymetallischen Schloten ("chimneys") und unregelmäßigen, sanft abfallenden, stabförmigen Ersatzlagerstätten... Diese Lagerstätten werden auch als Karbonat-Ersatzlagerstätten (CRD) und Mantos bezeichnet." (Quelle)



Vollbild

Dr. Peter Megaw ist der Mitbegründer von Minera Cascabel und MAG Silver. Seine Doktorarbeit war eine auf Exploration ausgerichtete geologische Studie des Santa Eulalia Ag-Pb-Zn-Distrikts in Mexiko und von CRDs im Allgemeinen. Er hat zahlreiche Publikationen über CRDs in geologischen und mineralogischen Fachzeitschriften und Büchern veröffentlicht. Dr. Megaw und sein Team sind für die bedeutenden Entdeckungen bei Platosa, Durango (Excellon Resources), Juanicipio-Fresnillo, Zacatecas (JV zwischen Fresnillo und MAG Silver), Pozo-Seco/Cinco de May (MAG Silver) verantwortlich.



Vollbild / Quelle

"Der Santa Eulalia Minendistrikt ist der größte einer Reihe von wichtigen Ag-Pb-Zn-Cu-Au-Karbonat-Ersatzlagerstätten, die entlang der Schnittstelle des Laramid-zeitlichen mexikanischen Überschiebungsgürtels und des tertiären Vulkanplateaus der Sierra Madre Occidental auftreten. Santa Eulalia und vergleichbare Bezirke bilden ein Spektrum, das von Stock-Kontakt-Skarns über Dike- und Sill-Kontakt-Skarns und Massivsulfide bis hin zu Massivsulfid-Kaminen und Mantos ("chimneys and mantos") reicht. Das gesamte Spektrum kann sich auf Bezirksebene in sehr langgestreckten Systemen manifestieren, oder ein bedeutender Teil des Spektrums kann von einzelnen Erzkörpern in stark teleskopierten Systemen dargestellt werden. Santa Eulalia ist ein sehr langgestrecktes System, in dem die distalen Teile des Spektrums (von den Mantos bis zu den Dike- und Sill-Contact-Skarns) angetroffen und ausgebeutet worden sind. Die proximalen, stockbezogenen Teile des Spektrums wurden nie gefunden..." (Quelle)

Über CRDs

CRDs bieten ein viel größeres Tonnage-Potential als VMS- und MVT-Lagerstätten und beinhalten gleichzeitig i.d.R. höhere Gehalte an Silber, Zink, Blei und Kupfer, manchmal auch mit nennenswerten Anteilen an Gold und anderen Metallen.



Vollbild

CRDs sind für etwa 40% der historischen Silberproduktion Mexikos von 10 Mrd. Unzen verantwortlich und zeichnen sich durch massive bis semimassive Silber-Blei-Zink-Sulfid-Ablagerungen in Kalkstein aus. CRDs kommen entlang großer regionaler Strukturen vor, die mehrere der größten CRDs in Mexiko beherbergen: "Das Modell der Karbonat-Verdrängungslagerstätten (CRD) geht auf Dr. Peter Megaws Doktoratsstudien in Santa Eulalia zurück und wurde weltweit wiederholt bestätigt... Der Santa Eulalia Distrikt ist einer der wichtigsten Silber- und Basismetallproduzenten Mexikos und seine größte CRD. Die historische Produktion des Distrikts (1703-2020) beläuft sich auf 51 Mio. t Erz mit durchschnittlichen Gehalten von 310 g/t Ag, 8,2% Pb und 7,1% Zn, was insgesamt 500 Mio. Unzen Ag, 4 Mio. t Pb und 3,6 Mio. t Zn ergibt." (Quelle)

“CRDs haben den zweitgrößten Anteil an der historischen Silberproduktion Mexikos. CRDs sind das Rückgrat der mexikanischen Untertage-Blei-Zink-Bergbauindustrie von Weltrang. Das Land verfügt über zahlreiche Ag-Pb-Zn (Cu, Au) CRDs, die entlang des Schnittpunkts des mexikanischen Überschiebungsgürtels und des magmatischen Gürtels der Sierra Madre Occidental auftreten. Die größten CRD-Lagerstätten scheinen entlang der vermuteten tiefen Krustenstrukturen zu liegen.“ (Quelle)

Während VMS-Lagerstätten häufig metallurgisch komplexe Erze enthalten, sind CRDs und MVTs metallurgisch eher unkompliziert. Die durchschnittlichen Gesamtbetriebskosten (für den Abbau, das Zerkleinern und die Verarbeitung) sind bei CRDs und MVTs im Allgemeinen niedriger als bei VMS- und Sedex-Lagerstätten oder sogar bei aderartigen Lagerstätten. (Quelle) Darüber hinaus bilden sich CRDs in der Regel als Ergebnis einer nahegelegenen Porphyrintrusion und bieten somit das Potential, neben den CRDs auch große Tonnagen aus dem Abbau solcher Lagerstätten zu gewinnen. Heutzutage stehen die meisten derartigen Projekte weltweit vor der Herausforderung, dass viele Unternehmen kleine Teile eines CRD-Porphyr-Systems kontrollieren, oft im Rahmen von Optionsvereinbarungen und/oder mit zugrundeliegenden Lizenzverpflichtungen (NSRs; Net Smelter Royalties; für Seniors eher unattraktiv). Dies macht es für die Seniors schwierig, das gesamte Ausmaß solcher großen CRD-Porphyr-Systeme zu erwerben, um die regionale Geologie und Struktur des Komplexes mit Explorationsprogrammen auf Distriktniveau besser zu verstehen. Mit Blue besitzt Core Assets 100% eines sehr großen, distriktweiten Grundstücks (1083 km2), ohne Lizenzgebühren. Sobald die Geologie und Struktur der CRD-Vorkommen an der Erdoberfläche durch Bohrungen besser definiert sind, soll diese potentielle CRD-Lagerstätte (Schlote/Chimneys, Mantos und/oder Skarns) zur Quelle führen – möglicherweise ein großer und gut mineralisierter Kupfer-Porphyr, der mit Gold oder Molybdän angereichert ist.



Vollbild / Quelle

Trotz der mehr als 130 Mio. Unzen Gold, 800 Mio. Unzen Silber und 40 Mrd. Pfund Kupfer, die bereits im zerklüfteten Gelände des Goldenen Dreiecks gefunden wurden, gibt es dort aufgrund der einzigartigen Geologie noch immer aussergewöhnlich grosses Potential für viele neue Entdeckungen entlang den Grenzen des Dreiecks. Da sich Gletschereis und Schnee in vielen Teilen der Region zurückziehen, ebnen neue geologische Erklärungen und moderne Explorationsmethoden den Weg für neue Entdeckungen.



Vollbild/ Quelle

