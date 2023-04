Wall Street Wochenstart und DAX-Ideen

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation vom Osterwochenende, gedreht am Samstag:

Nachdem wir in dieser Woche schon ein neues Jahreshoch gesehen hatten, bremste der Index erneut in seine Range aus dem Februar ein. Im direkten Vergleich mit der Wall Street war er jedoch stärker:

Börse Indizes Wochenfazit 2023-04-08

Dabei hatte der Nasdaq auch ein zwischenzeitliches Jahreshoch. Darauf gehen wir gleich etwas detaillierter ein.

DAX-Trading vor Ostern

Der letzte Handelstag vor Ostern startete an einer gefährlichen Schwelle (Rückblick):

20230406 DAX Vorboerse

Es hätte hier zu einem Durchbruch auf der Unterseite und damit dem Rücklauf durch die gesamte Range kommen können:

20230405 XETRA DAX Range

Doch der DAX wurde nicht vom GAP aus Ende März an der Unterseite angezogen und stabilisierte sich wieder, ja erreichte sogar Kurse über 15.600 Punkten zum verlängerte Wochenende:

20230407 XETRA DAX Rangeeintritt

Als Fazit der April lässt sich bei geringen Tagesvolatilitäten folgenden Fazit ziehen:

20230407 XETTRA DAX April

Gab es Impulse aus dem US-Handel?

Wall Street und der Arbeitsmarkt

An der Wall Street stand der schwächere Arbeitsmarkt, den die ADP-Daten aus der Privatwirtschaft am Mittwoch aufzeigten, weiter im Mittelpunkt:

2023-04-05 ADP Daten

Die Arbeitsmarktdaten am Freitag bestätigten den Trend, wurde aber ohne Handel an der Wall Street begleitet:

Eine Reaktion steht also noch aus, die heute zum Wochenstart an der Wall Street erfolgen kann. Der Nasdaq hat bis dahin zumindest seine alten Jahreshoch, nicht die aus der Vorwoche, noch einmal verteidigen können und damit das Eindringen in die breite Range verhindert (Mittwochabend):

20230406 Nasdaq-100

So dynamisch mutete dies vor Ostern dann an und könnte hierbei einen Support ausbilden:

20230407 Nasdaq mittelfristig

Mein letzter Livetrade der Woche war auf der Long-Seite ausgerichtet:

2023-04-06 Nasdaq Trading

Der Dow Jones ist weiterhin in einer breiten Handelszone ohne große Impulse zu sehen:

20230407 Dow Jones mittelfristig

Er konnte ein kleines Plus zum Tagesende im Dow Jones gerettet werden, während der Nasdaq deutlicher zulegte. Das sind die Schlusskurse:

Wall Street Schlusskurse vor Ostern 2023-04-07

Termine an der Börse nach Ostern

Einen ersten Blick auf die Quartalszahlen der Woche, die vor Ostern einen Wechsel vom vierten Quartal 2022 auf das erste Quartal 2023 vollziehen, findest Du hier:

20230408 Earnings week

Wir starten damit am Freitag mit einigen Banken in die neue Quartalssaison. Bis dahin stehen in den USA erst einmal wenige Daten an. Dax Highlight dürften am Mittwoch die Verbraucherpreise sein, doch zunächst startet die Wall Street ab Montag mit diesen Terminen:

Wall Street Wirtschaftsdaten ab 2023-04-10

In Europa beginnt der Handel am Dienstag. Hier sind die Einzelhandelsumsätze aus Europa am Dienstag und die Verbraucherpreise aus Deutschland am Donnerstag sehr wichtig. Die Wochenzusammenfassung siehst Du hier:

Europa Wirtschaftsdaten ab 2023-04-10

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

