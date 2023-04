Neue Zahlen von LVMH, Volvo, Renault, Nestlé, Lindt, Adobe, Husqvarna, Rio Tinto

Unternehmenstermine

00:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q1 Operation Report

07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Zur Rose, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Q1-Umsatz

07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Deliveroo plc, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Schweden: Husqvarna, Q1-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Schweiz: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Hawesko Holding SE, Bilanz-Pk, Hamburg

10:00 Uhr, Deutschland: Uzin Utz, Bilanz-Pk, Ulm

10:30 Uhr, Deutschland: Landeskreditbank Baden-Württemberg, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 Uhr, Frankreich: LVMH, Hauptversammlung

10:30 Uhr, Frankreich: Rexel, Hauptversammlung

10:30 Uhr, Großbritannien: Relx, Hauptversammlung

12:30 Uhr, USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: American Express, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

14:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Hauptversammlung

18:00 Uhr, USA: Adobe, Hauptversammlung

Tipp der Woche l: Lars Wißler verrät in seinem neuen Report "Die 200 Prozent Chancen" fünf Top-Werte für Ihr Depot! Wißler schreibt in der Einleitung: "Ich sehe hier ausgezeichnete Chancen für drastische Kursgewinne!" Sie können seinen neuen "Aktie der Woche"-Report kostenlos (!) herunterladen.

Konjunkturdaten

06:30 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 03/23 (endgültig)

06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 03/23

08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 04/23

08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 04/23

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 Uhr, USA: Philly Fed Index 04/23

16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 03/23

16:00 Uhr, USA: Frühindikator 03/23

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig)

Tipp der Woche ll: Dennis Riedl zeigt in seinem neuen, kostenlosen (!) Report das Potenzial von 3D-Druck-Aktien auf! Er verrät zwei Favoriten, die Sie für Ihr Depot im Blick behalten sollten. Bonus: umfangreiche Aktien-Liste in Riedls neuem Report "3D-Druck-Aktien: Boom Voraus!" Einfach downloaden. Es entstehen keine weiteren Kosten.



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 20.04.2023 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 01:50 JPN Exporte (Jahr) 01:50 JPN Importe (Jahr) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Monat) 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Philly-Fed-Herstellungsindex 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 16:00 EUR Verbrauchervertrauen 17:30 CAN BoC Gouverneur Macklem Rede 17:30 CAN BoC-Mitglied Rogers spricht 18:00 USA Fed-Mitglieder Waller spricht 21:00 USA Fed Bowman Rede 22:15 EUR EZB Schnabel Rede



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin