NEW YORK (dpa-AFX) - Auch überwiegend positiv aufgenommene Quartalsbilanzen mehrerer US-Konzerne dürften den großen Aktienindizes in den USA am Dienstag keinen Rückenwind verleihen. Möglicherweise warten die Investoren zunächst noch die Geschäftsberichte der drei Tech-Riesen Texas Instruments , Microsoft und der Google -Mutter Alphabet ab, die sich erst am Abend nach Börsenschluss in die Bücher schauen lassen.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Viertelprozent tiefer auf 33 790 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 prognostizierte IG mit einem Drittelprozent im Minus bei 12 927 Punkten.