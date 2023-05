Kursgewinne von 1,2 Prozent verzeichneten die Titel der Societe Generale (SocGen) . Die französische Bank hatte im ersten Quartal dank einer deutlich reduzierten Vorsorge für Kreditausfälle mehr verdient. Auch andere Bankenwerte legten zu. BNP Paribas waren mit einem Plus von zwei Prozent der Tagessieger im EuroStoxx 50. ING gewannen weitere 1,7 Prozent./ajx/zb

Im Versicherungssektor überzeugte Scor die Anleger. Die Franzosen hatten im ersten Quartal unerwartet gut abgeschnitten. Die Anteilsscheine sprangen um 9,4 Prozent in die Höhe. Nicht ganz so überzeugend waren die Zahlen des Branchen-Schwergewichts Allianz . Trotzdem reichte es für ein leichtes Plus.

Auch Papiere von Windkraftkonzernen zogen kräftig an. Morgan-Stanley-Experte Ben Uglow verwies auf Aussagen des deutschen Nordex-Konzerns zum zweiten Quartal und wertete diese positiv für die ganze Branche. So verteuerten sich die Aktien von Vestas und Orsted um 6 beziehungsweise 3,5 Prozent.

Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 0,45 Prozent auf 7414,85 Punkte aufwärts. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,31 Prozent auf 7754,62 Punkte nach oben.

Aktien-Anleger wägen derzeit ab zwischen den Chancen durch eine womöglich bald eintretende Zinspause der US-Notenbank Fed und den negativen Auswirkungen einer drohenden Rezession. Ungeachtet der leichten Gewinne zum Wochenende sei die Stimmung an den Aktienmärkten in dieser Woche gedämpft gewesen, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Sorgen angesichts einer weltweit nachlassenden Nachfrage schienen die Risikoneigung der Anleger stärker zu bremsen.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Zuwächse an den wichtigsten europäischen Börsen sind am Freitag einmal mehr überschaubar geblieben. Der EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,19 Prozent auf 4317,88 Punkte. Auf Wochensicht verbuchte das Eurozone-Leitbarometer damit einen Verlust von rund einem halben Prozent.

