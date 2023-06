Nachdem der Gold-Future Anfang Mai seine Rekordstände aus 2020 bei 2.075 US-Dollar erreicht hatte, drehte das Edelmetall an dieser Stelle wie erwartet ab und begab sich zunächst in den Unterstützungsbereich von 1.949 US-Dollar. Die zuvor etablierte SKS-Formation hätte eigentlich noch weiteres Abwärtspotenzial freisetzen sollen, aber bereits um 1.932 US-Dollar drehte das Metall zur Oberseite ab und konnte wieder über die Nackenlinie der dazugehörigen SKS-Formation zulegen. Diese relative Kursstärke lässt Zweifel an einer Fortsetzung der Korrekturbewegung aufkommen, die nächsten Stunden dürften vonseiten der Kursentwicklung daher sehr interessant werden.

Sollte sich die Kursstärke beim Gold-Future tatsächlich weiter fortsetzen und das Edelmetall mindestens über das Niveau der rechten Schulter von 2.020 US-Dollar zulegen, könnte durchaus noch einmal ein Rücklauf der Notierungen zurück an 2.048 US-Dollar bevorstehen, aber erst darüber würde ein erneuter Test der Rekordstände aus Anfang Mai bei 2.081 US-Dollar vorstellbar. Das bärische Szenario sieht dagegen einen sofortigen Turnaround zur Unterseite vor, mindestens aber unter das Niveau von 1.951 US-Dollar. Nur in diesem Szenario könnte die ursprüngliche Idee weiterer Rücksetzer auf 1.879 US-Dollar umgesetzt werden. Dies wird sich allerdings erst noch in den nächsten Tagen zeigen müssen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: