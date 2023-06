FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst weitere Verluste ab. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn für den Dax ein Minus von 0,3 Prozent auf 15 914 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 16 114 Punkten im frühen Handel zunächst an den starken Wochenausklang angeknüpft, war dann letztlich aber ins Minus gedreht. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Dienstagmorgen ebenfalls mit einem Rückgang von 0,3 Prozent erwartet.

"Noch immer ist offen, welche Richtung der Dax einschlägt. Und so lange bleiben viele in Deckung. Neueinstiege und Gewinnmitnahmen halten sich in etwa die Waage. Die Angst, in der nächsten großen Bewegung auf der falschen Seite positioniert zu sein, hat zuletzt deutlich zugenommen", erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.