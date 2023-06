Schockierende Gamestop-Umstrukturierung: Aktie crasht – ist das der Untergang?

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat Gamestop seinen CEO Matt Furlong entlassen. Gamestop selbst teilte in einer Erklärung mit, dass Furlong zwar als CEO entlassen wurde, sein Rücktritt aus dem Vorstand jedoch "nicht auf eine Meinungsverschiedenheit mit dem Unternehmen zurückzuführen“ sei. Der Aufsichtsratsvorsitzende Ryan Cohen, der mit einer zwölf-prozentigen Beteiligung der größte Aktionär von Gamestop ist, werde demnach eine neue Führungsrolle als Executive Chairman übernehmen und die Aufsicht über das Management und die Kapitalzuteilung bekommen. Mark Robinson werde die Rolle des Principal Executive Officer und General Manager übernehmen.

Analysten geben sich in einer ersten Reaktion skeptisch. Michael Pachter, Wedbush-Analyst sagte, dass Cohen "unfähig ist, ein Einzelhandelsunternehmen zu führen. Das ist in etwa so, wie wenn Elon Musk Twitter leitet".

"Während die 'Meme Trader' Ryan Cohen lieben, ist dies kein 'Plan A'. Dies (Gamestop) ist ein Unternehmen im Niedergang und ein Hail Mary Pass für Investoren, die auf Cohen zählen, um es umzukehren", zitiert Reuters Thomas Hayes, Vorsitzender von Great Hill Capital. Ein Hail Mary Pass ist ein Spielzug der Offense im American Football, der nur eine geringe Chance auf Erfolg hat.

Die Aktien fielen nach Bekanntwerden der Nachricht nachbörslich auf bis zu 19,89 US-Dollar. Bis zum gestrigen Handelsschluss sind die Aktien in diesem Jahr um 41 Prozent gestiegen.

Die GameStop Aktie wird aktuell mit einem Minus von -17,34 % und einem Kurs von 20,26EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion