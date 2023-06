Achterbahnfahrt bei Blue Apron: Erst 67 Prozent-Kursprung, dann Crash!

Der US-amerikanische Anbieter von Kochboxen Blue Apron hat seine Schulden beglichen und plant, sein Geschäft durch Stellenabbau, Umstrukturierung und den Verkauf von Vermögenswerten an den Konkurrenten FreshRealm zu optimieren. Zuerst hatte CNN darüber berichtet.

Mit dem Verkauf seiner "operativen Infrastruktur" an FreshRealm erhielt Blue Apron 25 Millionen US-Dollar in bar im Voraus und hat Anspruch auf weitere bis zu 25 Millionen US-Dollar, wenn das Unternehmen bestimmte Meilensteine erreicht. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens hervor.