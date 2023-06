Die Marktkapitalisierung beträgt bei Siemens rund 130 Milliarden, SAP bringt aktuell 145 Milliarden auf die Börsenwaage. Bei unserer letzten Empfehlung vor Monatsfrist notierte Siemens erst mit 155 Euro. In den letzten zwölf Monaten stieg die Aktie um etwa 60% und gehört damit zu den besten DAX-Titeln. Hintergrund ist eine fulminante Geschäftsentwicklung. Konzernchef Roland Busch deutete letzte Woche an, daß demnächst die Mittelfristziele angehoben werden könnten. Seit 2021 sieht die Planung 5 bis 7% Wachstum pro Jahr vor.

Der Spezialist für Industrieautomatisierung und Gebäudetechnik befindet sich in einem regelrechten Investitionsrausch: Der Konzern plant milliardenschwere Investitionen in neue Werke. Insgesamt sollen 2 Milliarden investiert werden und damit mehr als doppelt so viel wie Siemens in den letzten zwei Jahren investiert hat. Enthalten sind in diesem Budget eine neue Elektronikfabrik in Singapur für 200 Millionen Euro. Im chinesischen Shengdu sollen 200 Millionen fließen für ein Werk für Industrieautomation, eine neue Zugtechnikfabrik in den USA ist mit 100 Millionen projektiert. 260 Millionen soll die Medizintechniktochter Healthineers in Deutschland und China locker machen. Die übrigen Mittel von 800 Millionen sollen zwischen USA und Europa aufgeteilt werden.

Das Budget für Forschung und Entwicklung soll auch aufgeplustert werden. CEO Roland Busch konstatiert: „Siemens wächst deutlich schneller als der Markt.“ Zuletzt meldeten die Münchener einen Rekordauftragsbestand von mehr als 105 Milliarden. Die Prognosen wurden in letzter Zeit gleich zweimal erhöht. Siemens profitiert von einer besonderen Bonanza. Die in der Pandemie gestörten Lieferketten laufen wieder. Es gibt wegen Corona erhebliche Aufholeffekte. Diese Sonderkonjunktur wird natürlich abflauen, ein großer Teil des geboosterten Geschäftsvolumens wird aber auch nach Corona bleiben.

Trotz der Kursrallye ist die Aktie noch keineswegs zu teuer. Das KGV (2023) schätzungsweise 16. Es gibt auch Dividende, Rendite 2,75%. Fazit: In den letzten Tagen konsolidiert der Kurs etwas. Aktuell 162,86. Das macht ein Engagement etwas billiger. Das leicht angestaubte Industriekonglomerat hat sich zu einem Wachstumsstar entwickelt. Kaufen!