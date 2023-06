Sonova – Delisting bei Costco! Kaufenswert nach Korrektur?

Die Ursprünge der Sonova Holding reichen bis in das Jahr 1947 zurück. Das Unternehmen ist mittlerweile ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören geworden. Die Produkte werden unter verschiedenen Markennamen vertrieben. Die Hörgeräte werden unter den Marken Phonak , Unitron und Hansaton vertrieben und die Cochlea-Implantate unter der Marke Advanced Bionics . Kopfhörer und Soundbars werden unter der hierzulande sehr bekannten Marke Sennheiser verkauft. Auch Hörakustik-Fachgeschäfte werden je nach Land unter unterschiedlichen Markennamen betrieben. So werden die deutschen Fachgeschäfte unter dem Namen Geers geführt. In anderen Ländern sind die Fachgeschäfte unter den Namen Connect Hearing , Boots Hearingcare , AudioNova , Audition Sante , Advanced Bionics , Schoonenberg , Triton Hearing und Lapperre bekannt. Weltweit sind für den Konzern etwa 17.600 Mitarbeiter tätig. Im letzten Geschäftsjahr von März 2022 bis Februar 2023 erwirtschafte das Unternehmen einen Umsatzrekord von rund 3,7 Milliarden Schweizer Franken. Sonova gliedert seine geschäftlichen Aktivitäten in die Segmente Hearing Instruments und Cochlea-Implantate .

