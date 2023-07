Man hat Mitarbeiter rekrutiert und neue Automaten zur Gepäckaufgabe aufgestellt. Auch die Sparte Cargo läuft gut. In der Corona-Krise war das Volumen an Luftfracht explodiert. Deutschlands größtes Luftfracht-Drehkreuz zählte im Mai 5,1 Millionen Passagiere und damit 12% mehr als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr soll das Passagieraufkommen in Frankfurt auf etwa 80 bis 90% des Rekordniveaus von 2019 klettern.

Der Frankfurter Flughafen hat die Pandemie genutzt, die Errichtung eines neuen, dritten Terminals voranzutreiben. So will man gewappnet sein, um am für die nächsten Jahre erwarteten Wachstum des Flugverkehrs teilhaben zu können. In der Endbaustufe soll das neue Terminal 3 bis zu 25 Millionen Passagiere im Jahr abfertigen. Betriebsbeginn ist für das Frühjahr 2026 geplant.