Explosiver Kursanstieg: Darum gehen Novavax-Aktien durch die Decke

Novavax-Aktien sind am Montag um 29 Prozent gestiegen. Das Unternehmen hatte am Freitag in einer Mitteilung an die Securities and Exchange Commission (SEC) mitgeteilt, dass Kanada die Lieferung bestimmter Dosen des Covid-Impfstoffs des Unternehmens storniert habe und dafür 349,6 Millionen US-Dollar zahlen werde.

Die Einigung ist Teil einer geänderten Vereinbarung über den Kauf von Covid-Impfstoffen zwischen Novavax und der kanadischen Regierung, die die Parteien erstmals im Januar 2021 geschlossen hatten. Die Zahlung werde demnach in diesem Jahr in zwei gleichen Raten erfolgen.