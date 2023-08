Goldaktien uneinheitlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Innenministerin Nancy Faeser will „Clan-Mitglieder auch dann abschieben, wenn sie keine Straftaten begangen haben“ (Quelle: Bild.de).Kommentar: Auf dem Papier geführtes Framing.Am 16.04.2019 vergewaltigt ein 19-jähriger Afghane ein 16-jähriges Mädchen und begeht, weil er nicht in Untersuchungshaft kommt, in Jahren 2019, 2021, und 2022 fünf weitere sexuelle Übergriffe auf Frauen. Anfang 2023 macht er Urlaub in seiner Heimat. Vor dem Jugendschöffengericht in Regensburg gibt er alles zu und wird freigesprochen. Sein Verteidiger sagt: „Der Richter sagte, dass er eigentlich ein Musterbeispiel dafür ist, wie man in Deutschland gut ankommen kann“ (Quelle: Bild.de).Kommentar: Gelebte Praxis.Google: Die Zahl der in der Kriminalstatistik erfassten Straftaten sank in den fünf Jahren demnach um 24 Prozent. Doch die gefühlte Kriminalität ist viel höher als die tatsächliche: Mehr als 72 Prozent der befragten Bürger gingen von steigender Kriminalität in dem Zeitraum aus. 29.04.2023Kommentar: Die tatsächliche Kriminalität ist viel höher als die statistische.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 56.691 Euro/kg, Vortag 56.760 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.