DAX stabilisiert sich an Range-Kante 15700 deutlich

Der optische Abwärtstrend der letzten Woche wurde bereits zum Wochenstart revidiert, das Momentum zur Unterseite hin jedoch nicht. Wir hatten in der Morgenanalyse vom 08.08.2023 die Tendenz zur Oberseite und Anziehung der beiden Kurslücken besprochen (Rückblick):

Doch direkt zum Start wurden erneute tiefere Kurse aufgezeigt. Sie veranlassten mich zu einem Long-Trade, der in Richtung des neuen GAPs ausgerichtet war und letztlich per Take Profit geschlossen wurde:

Das GAP selbst ist später geschlossen worden, wie hier auch zu sehen ist.

Solche Setups direkt zum Handelsstart zu finden ist auch heute wieder mein Ziel.

Nachdem das GAP nach Schliessung wieder eine Umkehrsignal darstellte, ähnelten sich die Chartbilder bis zum Mittag sehr deutlich:

Daraus ist abzuleiten, dass nicht nur ein GAP-Trade direkt zur Schliessung hin, sondern auch die Gegenreaktion nach dem GAP-close ein spannendes Setup im Trading darstellt.

Im weiteren Verlauf fiel das Vortagestief und nah darunter liegend das Freitagstief, was zu den NFP-Daten eingezogen wurde. Wir näherten uns der großen Unterstützung aus der Seitwärtsrange, die der Index seit April mehrfach durchlaufen hatte:

Dort erfolgte eine Stabilisierung, die dann wieder in den kleinen Zeiteinheiten ein "beherztes Zugreifen" der Marktteilnehmer:innen aufzeigte:

Anhand der Daten der Börse Frankfurt ist das Anlaufen der 15.700 noch einmal gut zu sehen und auch das Tagestief, welches sehr nah an dieser Marke lag:

Ist damit das Thema "Bodenbildung" umgesetzt und was geschah an der Wall Street?

Alles Weitere dann gern in der Livetrading-Session mit Dir zusammen.

Blick auf den Nasdaq und die DAX-Vorbörse

Mit diesem Minus bildete der DAX zusammen mit dem Eurostoxx das Schlusslicht im internationalen Ranking:

Der Nasdaq bildete eine neues Tief aus, schaffte aber die Eingrenzung der Verluste im Handelsverlauf. Damit ist zwar eine Trendlinie gebrochen, jedoch der "große Abverkauf" nicht erfolgt:

Mein Trading an der Wall Street kannst Du auch in dieser Woche beobachten und kommentiert mit entsprechenden Trading-Ideen erhalten.

Diese Gegenbewegung vom Nasdaq am Abend äußerte sich auch im Endloskontrakt mit steigenden DAX-Notierungen. Somit ist der Endloskontrakt am Morgen in einer Aufwärtsbewegung zu umrahmen:

Entsprechend sollten wir heute ein GAP auf der Oberseite sehen und zudem die Erholung ggf. bis 15.900 fortsetzen. Die aktuelle Zone der Tiefs aus den Vortagen ist gleichzeitig das GAP zum XETRA-Schluss gestern:

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Mittwoch den 09.08.2023

Heute stehen nur wenige Termine im Kalender. Insbesondere Anleihen und der Rohöl-Lagerbestand dürften daher spannend werden.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen die letzten Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

Wir gehen im Livetradingroom dann auch entsprechend auf solche Daten und die jüngsten Quartalszahlen noch einmal ein.

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert.

Bitte schau auch für weitere Marktanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

