Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,69 Prozent am Vortag auf 2,57 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,59 Prozent auf 124,16 Punkte. Der Bund-Future legte um 1,05 Prozent auf 132,54 Punkte zu./edh/he

Der Euro erholte sich im späten europäischen Handel und wurde zuletzt bei 1,0859 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0805 Dollar festgesetzt.

Im Euroraum trübte sich die Unternehmensstimmung im August spürbar ein. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel deutlicher als erwartet auf den tiefsten Stand seit November 2020. Dabei fielen die Indizes aus Frankreich und Deutschland für das Verarbeitende Gewerbe besser als erwartet aus. Die Pendants für den Dienstleistungssektor blieben dagegen hinter den Erwartungen zurück. Die Daten dämpften die Erwartungen, dass die EZB noch weiter an der Zinsschraube drehen wird.

Relativ wenig Bewegung gab es auch an den anderen europäischen Leitbörsen. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,15 Prozent auf 4266,67 Punkte. Der Pariser Cac 40 legte um 0,08 Prozent zu. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,68 Prozent aufwärts. In New York notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,45 Prozent im Plus.

"Die Positionskämpfe im Deutschen Aktienindex zwischen Bullen und Bären laufen auf Hochtouren. Wer sich am Ende durchsetzt, lässt sich derzeit schwer vorhersagen, da beide Seiten genügend Argumente haben", bemerkte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem jährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming) haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weitgehend zurückgehalten. Dafür sorgten auch gemischte Konjunktursignale aus der Eurozone. Der Dax gab am Mittwoch im Handelsverlauf einen Großteil seiner Anfangsgewinne ab und schloss 0,15 Prozent höher bei 15 728,41 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Titel gewann 0,24 Prozent auf 27 304,11 Zähler.

