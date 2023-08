Positives DAX-Wochenfazit

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Am Nachmittag ist noch der Dallas Fed Herstellungsindex aus den USA auf der Agenda.

Am ersten Handelstag der Woche liegt die Konzentration auf den Daten zur Geldmenge der EU am Vormittag und 14.00 Uhr auf der entsprechenden Rede des Bundesbank-Präsidenten Nagel.

Ein Impuls dürften die weiteren Reden auf Jackson Hole sein. Jerome Powell hatte am Freitag zwar nichts Neues verkündet, dies kann aber auch als Konstanz seines Vorgehens interpretiert werden.

Von diesem Momentum kam der Rücklauf direkt am Donnerstag und setzte sich am Freitag noch einmal fort, mit dem gleichen Muster. Zunächst starke Kurse in der Eröffnung und später wieder der Rücklauf und die Aufgabe der Gewinne. Im Wochenverlauf ist die Ausrichtung von meinem Trading an den runden Chartmarken noch einmal optisch markiert:

Damit schloss der Index aber dennoch weit unter den Hochpunkten, die er am Donnerstagmorgen formierte und als der Schwung über 15.800 noch weitere Aufschläge vermuten ließen - siehe dazu auch die Morgenanalyse 24.08.2023 und diesen Rückblick:

Die Range im DAX zwischen 100er-Marken hat mein Trading in der Vorwoche mehrfach bestimmt. Welche Tradingideen stehen am Wochenende an?

