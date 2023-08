Cartier Resources erbohrt hohe Goldgrade auf Chimo-Projekt!

Tipp: Abonnieren Sie HIER unseren kostenlosen RohstoffBrief-Newsletter und verpassen Sie künftig keine kursbewegende News mehr . Ihre Daten werden keinesfalls an externe Dritte weitergegeben. Der Newsletter ist jederzeit kündbar.

Aktieninfo Cartier Resources Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: ECR | CA1467721082 Börsenwert: ca. 31 Mio. C$ Aktienkurs: 0,09 CAD | 0,06 Euro Aktienzahl: 351,5 Mio., davon 18,2 Mio. Optionen und 7 Mio. Warrants Top-Anteilseigner: Management & Board, Agnico Eagle, O3 Mining, Quebec Funds

Bisher verfügt Cartier bereits über eine Ressource von rund 3 Mio. Unzen Gold. Laut der im Frühjahr vorgelegten Wirtschaftlichkeitsstudie ist auf Chimo eine Produktion von 117.000 Unzen Gold pro Jahr möglich ( ausführlich hier ). Dennoch kommt das Unternehmen gerade einmal auf einen Börsenwert von 31 Mio. CAD, was die aktuell schwierige Lage für Goldaktien widerspiegelt. Für mutige und langfristig orientierte Anleger sind die Kurse natürlich die Gelegenheit, um hier günstig Stücke einzusammeln. Die Analysten von Paradigm Capital sehen hier großes Potenzial und haben die Aktie auf ihre „ Takeover-Twenty “-Liste gesetzt und ein Kursziel von 0,50 CAD ausgegeben ( mehr hier ). Somit sehen die Analysten die Chance auf eine Übernahme und einen einen Verfünffacher.

So hat Cartier Resources aktuell die Goldzone VG nördlich der Lagerstätte West Nordeau im Fokus. Hier konnten die Bohrteams wieder gute Ergebnisse aus einer Tiefe von 75 bis 150 Meter liefern. Das HIghlight war dabei Bohrloch CH23-93, wo man auf 15,7 Gramm Gold über eine Länge von drei Metern traf. Teilabschnitte kamen auf 75,9 Gramm Gold über einen halben Meter. Das sind Top-Werte, die zeigen, dass in dieser Goldzone noch mehr zu holen sein könnte.

So richtig in die Gänge kommt die Aktie von Cartier Resources (0,08 CAD; 0,05 Euro; CA1467721082) noch nicht – trotz niedriger Bewertung und eines stabil hohen Goldpreises. Den Sommer aber nutzten die Kanadier, um ihr Hauptprojekt Chimo-Mine in Québec weiter zu explorieren. Und die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen es: die Goldgrade sind hoch und rund um die ehemalige Mine ist noch viel Gold zu holen.

Cartier Resources hat wieder starke Bohrergebnisse vom Chimo-Projekt vorgelegt. So traf man auf bis zu 75,9 Gramm Gold. Die Aktie bleibt aussichtsreich, Analysten sehen Cartier als Übernahmekandidaten .

