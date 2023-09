Renault-CEO kritisiert VinFast-Wahnsinn und wirbt für Ampere-IPO! Chance?

Der geplante Börsengang von Renaults Elektroautosparte Ampere könnte laut Vorstandschef Luca de Meo eine Bewertung von bis zu zehn Milliarden Euro bringen. Das sagte der Renault-CEO der Financial Times in einem Interview auf der IAA in München.

Der französische Automobilhersteller will sein Elektrofahrzeug- und Softwaregeschäft in eine separate Einheit namens Ampere ausgliedern und plant für das erste Halbjahr 2024 einen Börsengang in Europa.