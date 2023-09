Genesis AI schließt DA mit Carbonethic zur strategischen Prävention von Waldbränden ab

Kelowna, BC – 11. September 2023 – Genesis AI Corp. („Genesis AI“ oder das „Unternehmen“) (CSE:AIG – WKN: A3ENW3 – FRA: NL8) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Transaktion mit Carbonethic Holdings Inc. ("Carbonethic") zum Erwerb bestimmter generativer künstlicher Intelligenz mit Schwerpunkt auf Forst-Management ("Woodlands.ai") von Carbonethic gegen Barzahlung und bestimmte bedingte Zahlungen erfolgreich abgeschlossen hat.

Bei der erworbenen Technologie handelt es sich um ein proprietäres generatives KI-Modell (künstliche Intelligenz), das sich in der Entwicklung befindet und digitale Kopien für reale Anwendungen im Bereich der natürlichen Ressourcen erstellt. Digitale Kopien können in computergenerierten Welten manipuliert und untersucht werden, mit dem Einfluss von tiefem maschinellem Lernen und neuronalen Netzen, die eine bahnbrechende Problemlösung in der realen Welt ermöglichen.

Entwicklungspläne und Anwendungen:

Genesis plant (5) Module, die auf dem KI-Kern basieren, darunter Wildfire, Carbon, Forestry, Mining und Urban Interface. Der anfängliche Schwerpunkt liegt auf der Anpassung der Technologie der digitalen Kopie, um Lösungen in den Bereichen Waldbrand, Bergbau und Kohlenstoff zu bieten:

- Waldbrände - Bereitstellung von Lösungen für die drei Phasen von Waldbränden:

Vorher : Erkennung von brandgefährdeten Gebieten und Bereitstellung kosteneffizienter Lösungen zum Schutz vor dem Verlust von Wäldern, Gebäuden und Menschenleben.

Während : Verbesserung der Reaktion auf Brände, einschließlich der Weitergabe von Informationen aus der Luft und vom Boden aus, optimierter Einsatz knapper Brandbekämpfungsressourcen und Minimierung des Verlusts von Gebäuden und Wäldern sowie der Auswirkungen auf Menschen und Tiere.

Nachher : Risikomodellierung des Brandverhaltens vor und nach einem Brand für die künftige Prävention mithilfe von KI zur Analyse historischer Branddaten und Umweltveränderungen. Bereitstellung der besten wirtschaftlichen Entscheidungen für die Wiederherstellung von neuem Wachstum.